Люди Байдена 1 Олег Шамшур

24.11.2020, 15:53

Джо Байден

Фото: Getty Images

Новоизбранный президент США сейчас делает ставку на представителей демократического истеблишмента.

Наконец переход от администрации президента Дональда Трампа к новоизбранному президенту начинает входить в нормальное русло. Дональд Трамп дал соответствующее и долгожданное разрешение своему правительству начать переходной период, хотя и отказывается признать свое поражение публично.

В истории страны мало аналогов сложившейся ситуации: президент, испытавший поражение, до последнего отказывается признать свершившийся факт и пытается максимально усложнить процесс передачи власти победителю, несмотря на катастрофичную эпидемиологическую ситуацию и угрозы безопасности. Высказываются разные мнения о причинах поведения Трампа. По моему мнению, их надо искать прежде всего в психофизиологии действующего президента США: в качестве реакции на катастрофический для него факт неудачи на выборах, он выбрал то, что психологи называют «состояние отрицания абсолютно неприемлемой реальности». Может быть и более прагматичное объяснение: таким образом Трамп хочет держать в «кондиции» свой многомиллионный электорат, готовя почву для возвращения в 2024 году.

С другой стороны, Джо Байден демонстрировал максимальную выдержку и пытался утвердить в американском обществе мнение, что переходной процесс происходит, несмотря на препятствия, созданные Дональдом Трампом и его окружением. В этом смысле большое значение имел анонсированный новоизбранным президентом ряд назначений на ключевые должности в аппарате Белого дома и формирующемся правительстве.

Представляя команду традиционных дипломатов, крепких профессионалов, привыкших уважать и действовать по устойчивым принципам мировой политики, Дж.Байден с самого начала хочет показать отличие своей администрации от хаотичного правления Трампа.

При этом Байден, по его словам, исходит из того, что состав новой администрации должен отображать «многообразие Америки:»: речь идет прежде всего о представительстве женщин, расовых и этнических меньшинств. В частности об этом свидетельствуют намерения назначить первым министром внутренней безопасности латиноамериканца Алехандро Майоркаса, первых женщин — министром финансов Джанет Йеллен и национальным директором по вопросам разведки, координирующим работу всех разведывательных органов Аврил Хейнс, чернокожую американку Линду Томас-Гринфилд — главой миссии США в ООН. Вместе с тем послужные списки этих и других анонсированных назначений свидетельствуют, что Байден сейчас делает ставку на представителей демократического истеблишмента, высококлассных профессионалов, хорошо известных ему по работе в Сенате и на должности вице-президента США, и тех, кто почти на 100% разделяет его взгляды.

Едва ли не в наибольшей степени этим критериям соответствует избранник Джо Байдена на должность государственного секретаря США — 58-летний Энтони Блинкен (которого нередко называют «вторым я» новоизбранного президента) — его ближайший советник еще со времен председательствования в комитете по иностранным делам Сената США. Об их близости и отношении Байдена к соратнику свидетельствует такая фраза: «Тони Блинкен — суперзвезда, и это не гипербола… Он способен выполнить любую работу». Вне любых сомнений, новый госсекретарь будет иметь неоценимую, по бюрократическим меркам, привилегию: доступ к уху президента. Могу сравнить их доверительные отношения с теми, которые существовали между Кондолизой Райс и Джорджем Бушем.

После работы в офисе вице-президента США Блинкен был назначен на должность заместителя советника по национальной безопасности Барака Обамы, а со временем — первого заместителя госсекретаря. Среди досье, которыми занимался Блинкен, — Ирак (включая вывод американских войск из этого государства) и ядерное соглашение с Ираном.

Будущий госсекретарь США родился в Нью-Йорке. Он — представитель американской внешнеполитической элиты: отец был послом США в Венгрии, дядя — послом в Бельгии; его отчим — известный адвокат. Окончил Гарвардский университет, по специальности — юрист, но в юридической сфере работал недолго, присоединившись к избирательной кампании Майкла Дукакиса (кандидат от демократов на должность президента США в 1988 году), а со временем стал главным спичрайтером Билла Клинтона по вопросам внешней политики.

Знакомые Э.Блинкена характеризуют его как классического дипломата, «дипломата в квадрате», отмечая присущие ему взвешенность, спокойную манеру поведения (как правило, он не ищет чрезмерной публичности), склонность к достижению консенсусных решений, умение слушать. Соглашаясь с этим, должен заметить, что он, как и его босс, может быть достаточно жестким и эмоциональным (смотря по обстоятельствам), поскольку я имел возможность неоднократно встречаться с Э.Блинкеном во время его работы в Сенате и Белом доме.

Что касается внешнеполитического мировоззрения Э.Блинкена, оно вполне ожидаемо совпадает со взглядами Дж.Байдена. Будущий госсекретарь также выступает за возобновление лидерских позиций США в мире, поскольку, учитывая интересы страны, считает их ослабление «плохой альтернативой». По мнению Блинкена, США должны восстановить отношения с союзниками, чтобы «противостоять отступлению демократии, которое позволило автократиям — от России до Китая — воспользоваться нашими трудностями в своих интересах». В своей деятельности в этом направлении он может опереться на широкую сеть контактов и знание Европейского континента, в частности Франции, где он учился в школе и сохранил свободное владение французским языком.

Можно ожидать, что по сравнению с администрацией Б.Обамы, во время президентства Дж.Байдена и держсекретарства Э.Блинкена США будут уделять значительно больше внимания продвижению демократии и прав человека, прежде всего в отношениях с Россией и Китаем. Бывший посол США в России Майкл Макфол вспоминает, что именно Энтони Блинкен активно поддержал идею проведения встречи вице-президента Джо Байдена с лидерами демократической оппозиции после переговоров с Владимиром Путиным.

Энтони Блинкен считается архитектором режима санкций, введенных против России после аннексии Крыма. В своем выступлении в Институте Брукингса он заметил: «Президент Путин и Россия определяют силу только как результат того геополитического влияния, которое они получают. Противодействуя России политически в международном сообществе и изолируя ее политически, мы уменьшаем эту силу». Таким образом, по моей оценке, динамика эволюции взглядов Блинкена на отношения с Россией в целом повторяет путь, пройденный Байденом, о чем мы уже писали. Как и Джо Байден, Блинкен хорошо ориентируется в украинской проблематике.

Один из левых обозревателей охарактеризовал его как «либерального интервенциониста». Это, конечно, преувеличение, но надо помнить, что Э.Блинкен выступал за проведение военной операции против режима Башара Асада в ответ на применение им химического оружия (несмотря на противоположное решение, принятое Б.Обамой) и против вывода американских войск из Сирии во время президентства Д.Трампа.

Вместе с тем он имеет репутацию центриста, прагматика, понимающего предел возможностей США, человека, у которого отсутствует идеологическая заангажированность.

Определенной изюминкой, характеризующей личность Э.Блинкена, является его любовь к року и джазу, профессиональная игра на гитаре: он — автор двух песен, размещенных на интернет-сервисе потокового аудио Spotify.

К категории «верных байденовцев» и представителей аристократии Демократической партии также можно отнести другую ключевую фигуру внешнеполитической команды — Джейка Салливана, работавшего в администрации Барака Обамы, на разных должностях в Госдепе Хиллари Клинтон (позднее он был заместителем руководителя ее президентской кампании) и, что, видимо, самое важное, был советником по вопросам национальной безопасности вице-президента Джо Байдена, заменив Энтони Блинкена. Во время своей работы на этих должностях Салливан, среди прочего, занимался такими чувствительными проблемами, как ядерное соглашение с Ираном (сыграл ключевую роль в его подготовке), Ливия, Сирия и Мьянма. Во время нынешних президентских гонок в команде Байдена отвечал за вопрос внутренней политики. И вот теперь Салливан будет советником новоизбранного президента по вопросам безопасности.

Необходимо заметить, что и по должности, и по опыту внешней политикой США реально будет руководить сам новоизбранный президент. Впрочем, назначение на ключевые внешнеполитические позиции крепких профессионалов (к этой категории относится также новый постпред в ООН), разделяющих его внешнеполитические взгляды и методы, свидетельствует о том, что он хочет видеть на этом направлении команду, способную решать сложные задачи с первого дня его президентства, особенно сейчас, когда на первом плане работы администрации безусловно будет находиться борьба с коронавирусом.

Олег Шамшур, «Зеркало недели. Украина»

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