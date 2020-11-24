Каждый день промедления с санкциями обойдется Европе слишком дорого 2 Григорий Меламедов

24.11.2020, 16:07

7,673

Григорий Меламедов

Трудно переоценить проблемы, которые создает белорусский режим для Брюсселя.

Восхищаясь отвагой белорусов, европейские лидеры все же не торопятся вводить против режима Лукашенко действительно серьезные санкции, такие, например, как отключение белорусских банков от системы SWIFT. Они рассматривают ситуацию, главным образом, в контексте политической игры с Россией и не учитывают угрозу со стороны международной преступности. Между тем, эта угроза усиливается с каждым лишним днем нахождения белорусского диктатора у власти.

Глава лукашенковского МИД Владимир Макей на днях попытался шантажировать Евросоюз тем, что в ответ на введение экономических санкций Беларусь прекратит сотрудничество в сфере борьбы с наркотиками. На самом деле, никакой совместной борьбы с наркотрафиком у Лукашенко и Евросоюза сейчас нет и быть не может. Но факт состоит в том, что Беларусь при существующем режиме действительно является угрозой для Европы в плане поставки смертоносного товара. Чем дольше тянется агония диктатора, тем мрачнее перспективы западных соседей Беларуси.

Еще в 2012 году официальный Минск признал, что за предыдущие пять лет количество каналов наркотрафика с Востока на Запад через Беларусь выросло почти в три раза. Только выявленных каналов насчитывалось 45, а невыявленных, понятно, в разы больше. В основном, речь шла о поставках героина, метадона, амфетамина, метамфетамина.

В 2016 году тогдашний глава МВД Беларуси Игорь Шуневич сознался, что страна превратилась из наркотранзитера в крупного потребителя наркотиков. В 2019 г. начальник Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси полковник Геннадий Казакевич заявил, что положение стало еще опаснее – Беларусь становится уже не только транзитером и потребителем, но и производителем наркотиков.

Два года назад «Дойче Велле» опубликовала журналистское расследование, из которого следовало, что белорусские власти не препятствуют контрабанде наркотиков, и формально существующий закон о борьбе с отмыванием денег наркомафии в стране не действует.

Все источники называют две причины такого положения. Первая – открытая граница с Россией, а дальше открытая российско-казахстанская граница. Вторая – наличие у наркомафии высокопоставленных покровителей в спецслужбах России и Беларуси.

Теперь посмотрим, что происходит в последние месяцы, ведь известно, что именно в периоды политической нестабильности делаются самые большие грязные деньги. Все силовые структуры Беларуси брошены на подавление протестов, они больше не занимаются своими прямыми обязанностями. Честные офицеры, настоящие специалисты массово увольняются из-за несогласия с режимом. Даже если не увольняются сами, криминализированная система старается избавиться от них.

Силовики в Беларуси стали неуправляемой силой, Лукашенко ставит своих генералов править целыми регионами вместо прежней, гражданской администрации. Естественно, это ведет к переделу сфер влияния в теневой экономике и контрабанде. Разумеется, силовики понимают, что Лукашенко может уйти в любой момент, и хотят успеть получить максимум доходов от криминального бизнеса и, особенно, от наркоторговли – самого выгодного источника грязных денег. А наркобароны не упустят шанс завербовать побольше боевиков из ОМОНа и Главного управления по борьбе с организованной преступностью – то есть тех самых структур, которые сейчас выполняют карательные функции, ведь у сегодняшних рядовых карателей нет перспектив в постлукашенковской Беларуси.

Главная опасность сейчас в том, что после ухода Лукашенко самой организованной политической структурой может оказаться альянс силовиков и оргпреступности, как это уже есть в России. И контрабанда наркотиков будет экономической основой такого альянса. Трудно переоценить проблемы, которые это создает для стран Евросоюза. Поэтому Европе не стоит благодушно ждать, что Лукашенко «и так рано или поздно уйдет» и тратить время на второстепенные вопросы, вроде чемпионата мира по хоккею. Каждый день промедления с эмбарго обойдется ей в будущем слишком дорого. Макей, в сущности, подтвердил это, сам того не желая.

Григорий Меламедов, специально для Charter97.org

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».