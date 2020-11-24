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СМИ: Стоит ждать скачка доллара

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  • 24.11.2020, 16:27
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СМИ: Стоит ждать скачка доллара

Почему дорожает валюта?

Сайт infobank.by отмечает, что сегодняшнее состояние недорогого доллара — явление временное и уникальное. Сложилось сразу несколько позитивных факторов, которые привели к его удешевлению. Теперь эти факторы перестают действовать, поэтому следует ждать нового рывка «американца» вверх.

В перспективе полугодия российский рубль ждет новая волна западных санкций. К власти уверенно пришел Джо Байден, а у него, как говорят, давние счеты с РФ. Иллюзий никто не питает.

Кроме того, в перспективе ближайшего месяца российскому рублю тоже мало что светит. Налоговый период подошел к концу, а значит «сырьевики» перестанут массово сдавать валюту для расчетов с бюджетом.

Нефтяной рынок тоже не внушает доверия. На днях Объединенные Арабские Эмираты завили, что открыто новое месторождение нефти с объемом в 22 млрд баррелей. С учетом того, что ОАЭ уже неоднократно говорили о возможном выходе из сделки ОПЕК+, ограничивающей добычу углеводородов, цены на нефть в ближайшем будущем могут спикировать вниз.

Не ясной остается и ситуация с пандемией, которая имеет непредсказуемый характер для экономики.

Среди плюсов — рост интереса международных инвесторов к рисковым активам, к которым относятся и российские «бумаги».

Одним словом, сегодня мы наблюдаем ситуацию неуверенности на мировых рынках, а она не играет на руку российскому рублю.

Как итог, на торгах Московской биржи 24 ноября доллар прибавил 5,46 копейки и вырос до 75,8146 RUB. Однако велика вероятность того, что в ближайшие дни американская валюта в РФ уйдет к 77-78 RUB.

Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 24 ноября выглядят следующим образом:

курс доллара увеличился на 0,0034 (+0,13%), до 2,5548 белорусского рубля

евро вырос на 0,0011 (+0,04%), до 3,0295 белорусского рубля

российский рубль стал дороже на 0,0027 (+0,08%). В итоге, за российскую валюту дают 3,3685 белорусского рубля, за сотню

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