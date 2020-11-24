ГосСМИ начали замазывать лица силовиков в балаклавах 24.11.2020, 16:38

9,894

Преступники в погонах боятся наказания.

Сегодня в Сети обратили внимание на интересный факт — госСМИ начали замазывать лица силовиков. Примечательно, что замазываются даже глаза карателей, на головы которых надеты балаклавы.

Отметим, что в Беларуси действует ряд инициатив, которые работают на деанонимизацию силовиков, которые участвуют в преступлениях.

Ранее сообщалось, что лукашисты настолько напуганы, что многие из них даже спят в балаклавах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».