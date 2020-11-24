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ГосСМИ начали замазывать лица силовиков в балаклавах

  • 24.11.2020, 16:38
  • 9,894
ГосСМИ начали замазывать лица силовиков в балаклавах

Преступники в погонах боятся наказания.

Сегодня в Сети обратили внимание на интересный факт — госСМИ начали замазывать лица силовиков. Примечательно, что замазываются даже глаза карателей, на головы которых надеты балаклавы.

Отметим, что в Беларуси действует ряд инициатив, которые работают на деанонимизацию силовиков, которые участвуют в преступлениях.

Ранее сообщалось, что лукашисты настолько напуганы, что многие из них даже спят в балаклавах.

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