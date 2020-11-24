Как белорусы зарубежья отметили 100 дней протеста 24.11.2020, 16:51

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фото с сайта: tut.by

Акции прошли по всем миру.

События в Беларуси объединили не только жителей страны, но и белорусов по всему миру. На прошедшей неделе белорусская диаспора в разных странах отметила 100 дней протеста и почтила память Романа Бондаренко, сообщает tut.by.

Австралия. Акции поддержки в Сиднее, Мельбурне и Перте.

Наталья из Сиднея делится своими мыслями и переживаниями: «В Минске у меня осталась мама. Ей 65 лет, но она очень активная женщина. Когда началась история с коронавирусом, я переживала за нее, а теперь переживаю еще больше, потому что мама участвует в маршах пенсионеров со своими подругами. Каждый понедельник я на нервах и с трудом могу уснуть, ведь из-за разницы во времени получается, что мама на демонстрациях, когда у нас ночь, а ранним утром я связываюсь с ней узнать, все ли в порядке — пока что, к счастью, ОМОН ее не трогал, хотя одну из ее подружек задержали на несколько часов, но быстро отпустили. Разумеется, я тоже регулярно участвую в демонстрациях в поддержку белорусов. Мы живем далеко, но наши сердца сейчас с белорусами. Оставаться в стороне, когда близкие в опасности, невозможно. Каждый раз, выходя на акции, мы хотим показать жителям Беларуси, что они не одни. Мы вместе!»

Австрия, Вена. Акция «Белорусы против фашизма»

«Я выхожу на акции здесь в Австрии так же, как делала бы это в Беларуси вместе со своими родителями и друзьями, живущими там. Для меня это единственный способ существования в данной ситуации, иначе не могу,» — делится Наталья из Вены.

фото с сайта: tut.by

Великобритания, Лондон. Мемориал уничтожен

Еще в августе белорусы Лондона создали мемориал памяти невинных жертв репрессий у посольства Беларуси. За мемориалом ежедневно ухаживали активисты диаспоры. Вечером пятницы 13 ноября местные белорусы собрались, чтобы почтить память Романа Бондаренко. Люди пели, читали стихи, произносили речи, в 8 вечера разошлись. А в субботу утром мемориал оказался полностью уничтожен неизвестными. Полиция Лондона расследует факт уничтожения.

фото с сайта: tut.by

Германия, Кельн. Акция против репрессий и насилия

Марина из Кельна рассказывает, почему она поддерживает белорусов: «Мы переехали в Германию из Беларуси два года назад. Там остались родные и друзья. Каждую неделю задерживают минимум по два человека из нашего близкого окружения. А еще мы с мужем митинговали после каждых выборов. В 2006 мой муж был в палаточном городке во время зачистки. Три дня я не знала, жив ли он, потом нашла его в Жодино».

фото с сайта: tut.by

Израиль, Тель-Авив. Выходцы из Беларуси собрались у посольства в 100-й день протеста

Ян, активист сообщества белорусов в Израиле: «Я служил в израильской армии и большая часть службы проходила на территориях Иудеи и Самарии, а это работа с гражданским населением. Нас инструктировали при любых обстоятельствах сохранять человеческий облик, защищать мирных граждан во время антитеррористической деятельности. Меня как человека с серьезным армейским опытом шокирует бесчеловечность белорусских сил безопасности. Больно смотреть на это, ведь, Беларусь — моя родина, там живут мои родные и друзья».

фото с сайта: tut.by

Испания и Италия. Стихи

В Испании сейчас локдаун, и белорусы записали видеоролик, в котором дети читают стихотворение К. Чуковского. В Италии, Болонье, локдаун в связи с коронавирусом. Белорусы выразили свою скорбь по поводу убийства Романа Бондаренко в посвященных ему стихах.

Мама, извини, я на минутку посмотреть как во дворе дела.

Тут ребята в чате написали. Да, не бойся, мама, ерунда!

Выйду я, Серега с Лехой выйдут. Не дадим испортить наш мурал!

Я старался очень: для народа, для детишек наших рисовал.

Не дадим в обиду, понимаешь. МЫ живем тут, надо ЧЕСТЬ иметь!

Так что, мама, выхожу я… Вышел… Сам… Цветов не счесть…

фото с сайта: tut.by

Канада, Оттава. Пикет памяти художника Романа Бондаренко у Мемориала прав человека

Анна: «10 лет назад уехала в Канаду, потому что в Беларуси было ощущение застоя, а мне хотелось развития. С середины лета я пристально слежу за событиями на родине и очень переживаю. Мое сердце с вами, дорогие земляки! Люблю вас и горжусь вами! Вы достойны лучшей жизни! Хочу в гости в новую свободную Беларусь!»

фото с сайта: tut.by

Норвегия, Осло. Демонстрация у памятника, посвященного группе Освальда

Во время последней воскресной демонстрация белорусы остановились у символичного для партизан памятника-молота, посвященного группе Освальда. Это организация, совершившая более 110 диверсионных акций во Вторую мировую войну. Дмитрий из Осло пишет: «Ходить на демонстрации — это мой основной способ поддержать земляков. Им сейчас очень непросто, но, надеюсь, поддержка диаспоры и мирового сообщества важна для них и дает силы продолжать борьбу. Кроме участия в пикетах, я продвигаю белорусскую тему в норвежских соцсетях, подписываю обращения к политикам, участвую в проектах финансовой помощи белорусам. Чем больше людей будут знать о ситуации на моей родине, тем сильнее будет международное давление. Жыве Беларусь!»

фото с сайта: tut.by

Польша, Варшава. Пикет солидарности с белорусами

Польские белорусы регулярно проводят акции солидарности с земляками. В Польше сегодня живет немало тех, кто пострадал от репрессий. Андрей из Варшавы, сотрудник хайтек-компании, вынужден был месяц назад уехать из страны из-за преследования: «Мои земляки заслуживают лучшей доли. Мечтаю о том дне, когда вернусь в свободную Беларусь!»

фото с сайта: tut.by

Португалия, Порту. Не больше пяти человек

Из-за второй волны эпидемии covid-19 можно собираться группой не более пяти человек. Это не помешало собраться активисткам.

фото с сайта: tut.by

Россия, Санкт-Петербург. Выставка «У протеста женское лицо»

С 14 ноября по 10 декабря тут проходит выставка «У протеста женское лицо», рассказывающая посетителям о протесте невероятных женщин Беларуси.

фото с сайта: tut.by

США. Белорусы Миннесоты собираются каждое воскресенье

Аня из города Сент-Полу (столица штата Миннесота) старается не пропускать такие встречи: «В первую неделю после выборов, когда началась вся эта заваруха, я постоянно плакала, читая новости в телеграмм-каналах и получая редкие весточки от родных и друзей (у них были перебои с интернетом). Мой муж-американец сперва не мог понять, что со мной произошло, он привык видеть меня жизнерадостной. Когда он немного вник в то, какой беспредел происходит на моей родине, начал активно помогать как юрист нашей американской диаспоре в составлении петиций и обращений в различные структуры. Иногда муж ездит со мной на пикеты на мосту в Миннеаполисе и уже выучил пару слов на белорусском: «дзякуй» и «калi ласка». Мы все мечтаем, чтобы скорее закончился этот кошмар и наша родная Беларусь стала свободной страной!»

фото с сайта: tut.by

Швейцария, пригород Берна. Акция «Я выхожу»

Ассоциация RAZAM.CH провела на прошлой неделе акцию солидарности с белорусами под лозунгом «Я выхожу!» у посольства Беларуси. Вероника из Берна пишет: «События 9−11 августа разбили мне сердце. В моего одноклассника в Минске попала свето-шумовая граната. Ногу собирали по кусочкам. Когда он стал рассказывать свою историю для разных СМИ, ему начали угрожать уголовным делом. Я буду делать все от меня зависящее, чтобы перемены в Беларуси наступили как можно скорее!»

фото с сайта: tut.by

Эстония, Таллинн. Выставка белорусских художников-граффитистов

В день похорон Романа Бондаренко состоялось открытие выставки белорусских художников-граффитистов Sykhodz, Rumadelima, Cactuss. art, Allkimiya. Выставка посвящена белорусскому протесту. Люди искусства остро чувствуют боль белорусов, с помощью своего таланта они хотят достучаться до сердец людей за рубежом и сохранить для будущих поколений память о сегодняшних событиях в своих творениях.

фото с сайта: tut.by

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