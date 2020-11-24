Правительство Чехии хочет добровольно протестировать все население на COVID-19
- 24.11.2020, 17:40
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Добровольное массовое тестирование может быть частью стратегического плана чешского Минздрава.
Как стало известно сайту Charter97.org из чешских СМИ, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш предлагает добровольное тестирования населения страны. Отмечается, что тестирование будет добровольным и пройдет до Рождества.
Чехия уже начала использовать целевое тестирование на антиген в домах престарелых. Добровольное массовое тестирование может быть частью стратегического плана, который готовит чешский Минздрав.
Соседняя Словакия уже провела миллионы тестов на антиген в начале ноября. Тестирование охватило большую часть населения Словакии. Те, кто не прошел тест, были отправлены на карантин.