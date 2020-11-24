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Беларусь на треть сократила экспорт нефти и нефтепродуктов

  • 24.11.2020, 17:17
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Беларусь на треть сократила экспорт нефти и нефтепродуктов

Режим теряет основной источник дохода.

В январе—сентябре 2020 года на треть сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт белорусской нефти и нефтепродуктов, свидетельствуют официальные статданные, сообщает naviny.by.

За девять месяцев этого года Беларусь экспортировала 787 тыс. тонн нефти, что на 34,1% меньше по сравнению с показателем за аналогичный период 2019-го. Нефтепродуктов за этот период экспортировано 5,29 млн тонн, что на 34,3% меньше. 

Резкое сокращение экспортных поставок белорусской нефти и нефтепродуктов обусловлено конфликтом Беларуси и России. Из-за отсутствия договоренностей об условиях закупки нефти Россия в январе—марте втрое снизила поставки углеводородного сырья в Беларусь. Недостаток российской нефти для НПЗ белорусские власти пытались компенсировать приобретением ее в других странах, а также переработкой нефти, добываемой на территории Беларуси, которая традиционно по экономическим причинам экспортировалась. 

О последствиях нефтяного конфликта с Россией Александр Лукашенко сказал 4 августа во время ежегодного послания парламенту и народу. »Вы видите, какая ситуация в мире: закрытие границ, массовое банкротство, дикая безработица, интеграционные структуры и блоки, по сути, парализованы, буквально за два-три месяца разрушены самые устойчивые связи, происходит то, о чем мы не могли подумать», — подчеркнул он.

В этих условиях, когда Беларусь особенно нуждалась в поддержке, возникли проблемы с Россией. «От нефтяных разборок с Россией бюджет недополучил полтора миллиарда рублей», — заявил Лукашенко.

В январе—сентябре Беларусь переработала 10,8 млн тонн нефти, что на 20,1% меньше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

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