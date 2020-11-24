Новый американский щит Алекс Кульманов

24.11.2020, 17:07

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фото: U.S. Navy

На прошлой неделе незаметно промелькнула весьма важная новость.

17 ноября 2020 года у побережья Калифорнии кинетический перехватчик корабельной противоракеты Standard SM-3 Block IIA, запущенной с нового эскадренного миноносца ВМС США DDG 113 John Finn, перехватил имитатор межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Трехступенчатая ракета-имитатор МБР Northrop Grumman ICBM-T2 (комбинация первой ступени баллистической ракеты Trident I и двух ступеней с твердотопливными ракетными двигателями Orion-50) была запущена с острова Мек ракетного полигона ПРО имени Рональда Рейгана на атолле Кваджалейн в Тихом океане в сторону континентальной части США.

На нисходящем этапе траектории имитатор боеголовки ракеты-мишени был успешно поражен кинетическим перехватчиком. Эсминец использовал для наведения противоракеты свою комплексную корабельную систему оружия Aegis в сочетании с сетевой системой боевого управления и целеуказания Command and Control Battle Management Communications (C2BMC), по которой корабль получал целеуказание от внешних элементов системы предупреждения о ракетном нападении.

"Это было невероятным достижением и важной вехой для программы Aegis BMD SM-3 Block IIA. Министерство обороны изучает возможность расширения наземной системы обороны от ракет средней дальности за счет установки дополнительных средств обнаружения и систем вооружения для защиты от неожиданного развития ракетной угрозы. Мы продемонстрировали, что корабль с системой ПРО Aegis, оснащенный ракетами SM-3 Block IIA, может поразить цель типа межконтинентальных баллистических ракет, что является шагом в процессе определения реализуемости этой задачи в рамках архитектуры построения многоуровневой защиты родины" (директор MDA вице-адмирал Джон Хилл).

Как сказало бы большинство обывателей: "Ну перехватили и перехватили, что такого особенного в этих военных игрушках?" Для понимания серьезности события стоит немного погрузиться в историю противостояния щита и меча — стратегического ядерного оружия и средств защиты от него.

Первый ядерный взрыв был произведен 16 июля 1945 года на полигоне в штате Нью-Мексико. Меньше чем через месяц испытания первых ядерных бомб были продолжены уже в боевых условиях в Японии. Средством доставки тогда выступали самолеты. 1950–60-е годы прошли очень бурно. Развивались сами ядерные заряды, шли активные эксперименты со средствами доставки. Для этой цели рассматривались как баллистические ракеты различной дальности, так и другие способы. Именно тогда зародились концепты, которые Путин продемонстрировал как прорыв в марте 2018 года: крылатые ракеты с ядерным двигателем, гигантские суперторпеды со сверхмощными ядерными зарядами. Не списывались со счетов и самолеты — авиация гналась за ракетами и пыталась создать аппараты с крейсерской скоростью более 3000 км/ч при межконтинентальной дальности.

Соревнование по длине мечей шло с одновременным совершенствованием средств защиты. Бюджеты были огромные, ставки — высокие, и стороны всеми силами старались нащупать бреши в обороне противника и при этом остаться неуязвимыми.

В итоге к концу 60-х годов оформилась так называемая "ядерная триада": стратегическая авиация с ядерным оружием, сухопутные межконтинентальные ракеты с ядерными боеголовками и межконтинентальные ракеты с ядерными боеголовками, размещенные на подводных лодках. Стратегическая авиация осталась для выполнения демонстративной функции "непреклонности намерений". А ракеты МБР стали главным калибром, способным за полчаса уничтожить современную цивилизацию.

Их скоростные характеристики оказались ключевым фактором, оставившим позади конкурентов в деле доставки ядерных зарядов. Во-первых, межконтинентальная баллистическая ракета очень быстро наносит удар, во-вторых, из-за высокой скорости полета (около 7 км/с) ее крайне трудно сбить. Но сбить пытались.

Как было отмечено выше — 50–60-е годы были периодом экспериментов, когда ковались одновременно и щит, и меч. Менее эффективные средства доставки скончались, уступив место МБР. В сложившейся концепции борьбы с МБР разработчики пришли к тому, что необходимы ракеты-перехватчики. Более дальнобойные перехватчики должны попытаться поразить цели еще в космосе за сотни километров. А те боеголовки противника, которые прорвутся, добивать уже в десятках километров у себя над головой. В качестве боевой части для ракет-перехватчиков предпочитали ядерный заряд. Попасть в компактные, летящие на скорости в несколько километров в секунду в окружении ложных целей боеголовки весьма сложно, и ядерный заряд решал проблему точности. Надо заметить, это неплохой вариант и по сей день.

В какой-то момент развитие ударных и оборонительных стратегических систем уперлось в зачатки здравого смысла у лидеров государств. Были подписаны соответствующие договоры об ограничении вооружений, которые в том числе сильно урезали возможности развития противоракетной обороны. Что, впрочем, пошло на пользу всем сторонам: уменьшился риск ядерного размена, а экономики были спасены от бесконечного клепания ракет. Районы ПРО были ограничены в количестве — по одной штуке на сверхдержаву с лимитом ракет не более сотни. США построили свою противоракетную базу системы Safeguard, но быстро вывели ее из эксплуатации в 1976 году.

Свой аналог, систему ПРО А-135, СССР построил только к своей кончине, к 1990 году. Сегодняшние вожди России загадочно-секретно возятся с этим комплексом, который теоретически должен обеспечить Москву радиоактивными осадками, но уберечь от полного разрушения. Пока что достоверно удалось переименовать комплекс из А-135 в А-235. Пропаганда говорит, что это повлияло на возможности перехвата. Есть подозрения, что не в лучшую сторону. Если при советской власти в шахты А-135 были установлены дальнобойные ракеты 51Т6 "Азов", которые должны были уничтожать цели в космосе, то при путинской власти в 2006 году эти ракеты были сняты с вооружения. В 2019 году ходили мутные инсайды, что испытывается нечто для замены 51Т6 "Азов", но точных сведений нет. Шахты дальнобойных перехватчиков под Москвой точно стоят пустыми. Когда там что-то появится, название наверняка будет вроде А-735.

Есть еще в России бесстрашные к санкциям комплексы вроде С-300-400-500. Нередко в пропаганде эти комплексы наделяют возможностями противоракетной обороны. В реальном мире официальные характеристики демонстрируют, что против МБР эти системы бесполезны. Впрочем, какая-либо польза С-300 и С-400 не была подтверждена ни в одном боевом конфликте. До 2020 года они успешно демонстрировались на выставках и только осенью 2020 года впервые приняли участие в настоящих боевых действиях на Южном Кавказе, всухую проиграв старым израильским и турецким дронам.

Тем временем американцы вот уже несколько десятков лет активно работают над темой "кинетического перехвата" (прямое попадание противоракетой в боеголовку противника). Никаких взрывающихся боевых частей и тем более ядерных. Задача — попасть ракетой в ракету на встречных курсах на скорости 12–15 км/с. В 1991 году США выполнили два первых успешных прямых перехвата учебных боеголовок МБР. В 2002 году США в одностороннем порядке вышли из договора об ограничении систем противоракетной обороны и начали активную разработку систем ПРО. Изначально это заявлялось как оборона от старых ракет из Ирана или КНДР. В настоящий момент американцы продемонстрировали работу ракеты-перехватчика с корабля по межконтинентальной баллистике. Кстати, подобных кораблей у американцев под сотню. Еще в 2008 году Америка продемонстрировала свои возможности, сбив ракетой с крейсера собственный спутник на высоте 247 км.

И вот мы пришли к 17 ноября 2020 года. США смогли перехватить боеголовку, имитирующую МБР, ракетой с корабля. Это достаточно компактная ракета, вмещающаяся в стандартную пусковую ячейку корабельной установки Мk41. На американских кораблях таких пусковых ячеек около сотни на каждом. Это не значит, что теперь все они будут заняты перехватчиками МБР — SM-3. Но SM-3 показал свои возможности по перехвату самого грозного и неуязвимого оружия в мире. Модификация SM-3 Block IIA наверняка не последняя. Ракеты будут совершенствоваться, их количество — увеличиваться, оборонные возможности США будут расти. Расти до уровня, когда ядерное оружие из грозной дубинки превратится в еще один пережиток старых эпох.

Александр Кульманов, kasparov.ru

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