ЕС заключит с Moderna контракт на 160 миллионов доз вакцины 4 24.11.2020, 18:25

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Фото: DPA

28 стран получат ее на равных условиях.

Руководство Евросоюза достигло соглашения с американской биотехнологической компанией Moderna о покупке потенциальной вакцины от коронавируса COVID-19. Об этом сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Брюсселе, сообщает reuters.com (перевод – korrespondent.net) во вторник, 24 ноября.

«Завтра мы утвердим новый контракт, чтобы обеспечить еще одну вакцину в нашем портфолио. Этот контракт позволит нам купить в 160 млн доз вакцин, производимой компанией Moderna. Согласно результатам исследований, эта вакцина может быть чрезвычайно эффективной против коронавируса», – заявила Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, как только вакцина докажет свою эффективность и безопасность, каждая страна ЕС получит ее на равных условиях.

Отмечается, что это будет уже шестой контракт Еврокомиссии с производителями потенциальных вакцин от коронавируса.

Условия контракта пока неизвестны, но ранее Moderna объявила, что будет продавать свою вакцину по цене от $25 до $37 за дозу в зависимости от объемов закупки.

Ранее стало известно, что эффективность вакцины от Moderna составляет более 94%. Она может предотвращать заболевание COVID-19, в том числе в тяжелой форме, утверждали в компании.

Напомним, еще в августе администрация США заключила контракт с Moderna о закупке 100 млн доз экспериментальной вакцины от коронавируса за более чем $1,5 млрд.

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