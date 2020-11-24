В среду в Беларуси ожидается до +8 градусов
- 24.11.2020, 18:37
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Будет облачно.
Осадки и слабый туман ожидаются в Беларуси 25 ноября, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду будет облачно. На большей части страны пройдут осадки, в основном дождь. Местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется западный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 5, днем - 3-8 градусов тепла.