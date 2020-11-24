закрыть
24 ноября 2020, вторник, 20:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В среду в Беларуси ожидается до +8 градусов

  • 24.11.2020, 18:37
  • 1,358
В среду в Беларуси ожидается до +8 градусов

Будет облачно.

Осадки и слабый туман ожидаются в Беларуси 25 ноября, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно. На большей части страны пройдут осадки, в основном дождь. Местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 5, днем - 3-8 градусов тепла.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Итоги Марша 22 ноября
Итоги Марша 22 ноября Андрей Жвалевский
Пора менять старую резину
Пора менять старую резину Дмитрий Муратов
Последний шанс для чиновников
Последний шанс для чиновников Наталья Радина
«Жыве Беларусь!»
«Жыве Беларусь!» Ирина Халип