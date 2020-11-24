Стоимость Tesla превысила $0,5 трлн впервые в истории 24.11.2020, 19:08

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фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Производитель электромобилей Tesla добился рекордной капитализации.

Производитель электромобилей Tesla добился рекордной капитализации. Бумаги компании должны войти в индекс S&P 500 с 21 декабря.

Об этом сообщает РБК.

Рыночная капитализация Tesla превысила $0,5 трлн впервые в истории компании, следует из данных торгов на бирже NASDAQ. На 18:25 по Минску бумаги выросли на 3,54%, до $540,33.

Общая рыночная стоимость бизнеса достигла $511,7 млрд.

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