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Стоимость Tesla превысила $0,5 трлн впервые в истории

  • 24.11.2020, 19:08
  • 1,841
Стоимость Tesla превысила $0,5 трлн впервые в истории
фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Производитель электромобилей Tesla добился рекордной капитализации.

Производитель электромобилей Tesla добился рекордной капитализации. Бумаги компании должны войти в индекс S&P 500 с 21 декабря.

Об этом сообщает РБК.

Рыночная капитализация Tesla превысила $0,5 трлн впервые в истории компании, следует из данных торгов на бирже NASDAQ. На 18:25 по Минску бумаги выросли на 3,54%, до $540,33.

Общая рыночная стоимость бизнеса достигла $511,7 млрд.

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