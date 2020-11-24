Потеря обоняния при коронавирусе: врач рассказал, что делать

Потеря обоняния при коронавирусе: врач рассказал, что делать1
- 24.11.2020, 19:27
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Потеря обоняния – один из основных симптомов коронавируса.
Один из основных симптомов коронавируса — потерю обоняния — не нужно лечить.
У всех пациентов, больных COVID-19, восстанавливается чувство обоняния в течение нескольких дней или полторы недели, передает ТСН.
Об этом заявил доктор медицинских наук, профессор Сергей Дубров.
«Особого лечения нет. Терапия в зависимости от степени тяжести заболевания, то есть специфически ничего делать не нужно», - сказал он.