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Потеря обоняния при коронавирусе: врач рассказал, что делать

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  • 24.11.2020, 19:27
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Потеря обоняния при коронавирусе: врач рассказал, что делать
фото: pixabay.com

Потеря обоняния – один из основных симптомов коронавируса.

Один из основных симптомов коронавируса — потерю обоняния — не нужно лечить.

У всех пациентов, больных COVID-19, восстанавливается чувство обоняния в течение нескольких дней или полторы недели, передает ТСН.

Об этом заявил доктор медицинских наук, профессор Сергей Дубров.

«Особого лечения нет. Терапия в зависимости от степени тяжести заболевания, то есть специфически ничего делать не нужно», - сказал он.

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