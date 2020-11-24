Байдена официально признали победителем выборов в Пенсильвании

Байдена официально признали победителем выборов в Пенсильвании1
- 24.11.2020, 19:47
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В Пенсильвании Байден получил 20 голосов выборщиков.
Избранного президента США Джо Байдена признали победителем выборов в штате Пенсильвания (20 голосов выборщиков).
Губернатор штаба Том Вулф объявил в Twitter, что официально утвердил его победу.
Штаб действующего президента США безуспешно пытался обжаловать результаты выборов в Пенсильвании.
Today @PAStateDept certified the results of the November 3 election in Pennsylvania for president and vice president of the United States.— Governor Tom Wolf (@GovernorTomWolf) November 24, 2020
As required by federal law, I’ve signed the Certificate of Ascertainment for the slate of electors for Joe Biden and Kamala Harris.