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Байдена официально признали победителем выборов в Пенсильвании

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  • 24.11.2020, 19:47
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Байдена официально признали победителем выборов в Пенсильвании

В Пенсильвании Байден получил 20 голосов выборщиков.

Избранного президента США Джо Байдена признали победителем выборов в штате Пенсильвания (20 голосов выборщиков).

Губернатор штаба Том Вулф объявил в Twitter, что официально утвердил его победу.

Штаб действующего президента США безуспешно пытался обжаловать результаты выборов в Пенсильвании.

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