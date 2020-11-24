Байдена официально признали победителем выборов в Пенсильвании 1 24.11.2020, 19:47

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В Пенсильвании Байден получил 20 голосов выборщиков.

Избранного президента США Джо Байдена признали победителем выборов в штате Пенсильвания (20 голосов выборщиков).

Губернатор штаба Том Вулф объявил в Twitter, что официально утвердил его победу.

Штаб действующего президента США безуспешно пытался обжаловать результаты выборов в Пенсильвании.

Today @PAStateDept certified the results of the November 3 election in Pennsylvania for president and vice president of the United States.



As required by federal law, I’ve signed the Certificate of Ascertainment for the slate of electors for Joe Biden and Kamala Harris. — Governor Tom Wolf (@GovernorTomWolf) November 24, 2020

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