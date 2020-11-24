Журналистки Борисевич, Андреева и Чульцова признаны политзаключенными 24.11.2020, 20:00

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Правозащитники требуют немедленного освобождения всех политзаключенных.

В Беларуси уже 143 политзаключенных. Правозащитное сообщество признало политическими заключёнными еще 11 человек, преследование которых оценивается "как политически мотивированное".

В список добавили Сергея Кривченю, Артёма Медведского, Евгения Курганова и Дмитрия Жебуртовича, которым предъявили обвинения в "массовых беспорядках" (ст. 293 УК), а также Николая Дедка, Алексея Самусенко, Кима Самусенко, Павла Дрозда, которых обвиняют по статье 342 УК "групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок". Также политическими заключенными признаны задержанные журналистки Екатерина Борисевич (tut.by), Екатерина Андреева (Белсат) и Дарья Чульцова (Белсат).

Правозащитники требуют немедленного освобождения всех политзаключенных в Беларуси и прекращения их уголовного преследования. Также требуется освободить граждан, которые были задержаны "в связи с реализацией свободы мирных собраний в поствыборный период", и прекратить политические репрессии. Заявление подписали восемь правозащитных организаций.

Подсчитано, что в Беларуси после президентских выборов было задержано около 30 тысяч человек.

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