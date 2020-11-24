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Медики рассказали о ранних и почти незаметных симптомах коронавируса

  • 24.11.2020, 20:05
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Медики рассказали о ранних и почти незаметных симптомах коронавируса

Они встречаются у 60-70% заболевших.

Медики из университетов Барселоны и Мурсии описали признаки заражения новым коронавирусом, которые возникают на ранней стадии заболевания и могут быть почти незаметными. Вместе с тем, они наблюдаются у 60-70% заболевших, сообщает Naked science.

По словам ученых, попадание патогена в эпителий слизистой дыхательных путей и захват вирусом бокаловидных клеток приводит к нарушению слизистого барьера. Из-за уменьшения количества муцина снижается не только обонятельная чувствительность, но и возникают неприятные ощущения в носу и рту, в том числе сухость.

Стоит отметить, что работа исследователей опубликована на сервисе препринтов и пока не прошла рецензирование. Ученые исследовали так называемые назальные симптомы в группе из 35 человек, в которую вошли заболевшие COVID-19 разного пола и возраста. Их результаты сравнили с контрольной группой.

«Симптомы оценивали по реакции отсутствия / присутствия. <…> Более 68% пациентов сообщили хотя бы об одном «назальном» симптоме. Клиническая группа испытывала «странные ощущения в носу» и чрезмерную сухость гораздо чаще, чем контрольная (15%). 52% пациентов (но только 3% из контрольной группы) сообщили о симптоме, который они описали как “носовой душ”. “Назальные” симптомы преимущественно сочетались с аносмией (потеря обоняния)/гипосмией (снижение обоняния), а также агевзией (полная потеря вкусовой функции языка) или гипогевзией (нарушение вкуса) и проявлялись в основном до или вместе с другими симптомами COVID-19 и продолжались в среднем 12 дней», — заявили ученые. О потере обоняния и вкуса заявляли 85% и 80% зараженных коронавирусом соответственно.

Ученые считают, что выводы их работы важны, поскольку описанные симптомы хоть и не смертельны, но свидетельствуют о заболевании. Вероятно, их следует включить в протоколы ранней диагностики COVID-19.

Ученые также предполагают, что SARS-CoV-2 способен и напрямую повреждать респираторный эпителий — этот вопрос стоит изучить в будущих работах, чтобы понять, в какой момент не слишком беспокоящие неприятные ощущения в носу и ротовой полости уступают место другим, более серьезным симптомам коронавирусной инфекции.

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