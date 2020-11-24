Ученые определили рост Голиафа 24.11.2020, 20:35

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Фрагмент картины «Давид и Голиаф», 1606-07

Изображение: Guido Reni

Филистимлянин Голиаф был лишь немного выше современных игроков НБА.

Филистимлянин Голиаф, которого, согласно Библии, победил будущий царь Давид, был лишь немного выше современных игроков НБА. Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на данные археологов американского Университета Бригама Янга.

Отмечается, что найденные в Израиле ворота в древний город Гат позволяют судить о возможном росте Голиафа, который, по данным ученых, составлял около 2,38 метра. Это сопоставимо с ростом самых высоких баскетболистов в истории — Мануте Бола и Георге Мурешана (оба — 2,31 метра).

По мнению археолога Джеффри Чедвика, авторы Ветхого Завета пытались преувеличить силу и размеры Голиафа, сравнивая его с защитным барьером Гата. «Древний писатель использовал архитектурную метрику того времени, чтобы описать рост Голиафа, что, вероятно, должно указывать на то, что он был таким же большим и сильным, как стены его города», — сказал ученый.

В 2016 году археологи впервые обнаружили кладбище филистимлян, на котором захоронены 200 человек. Об этом народе, сражавшемся с евреями за господство над Палестиной, ученым почти ничего не было известно. Захоронение нашли на глубине трех метров под виноградником римской эпохи.

Филистимляне населяли приморскую часть Израиля (от современного Тель-Авива до Газы) начиная с XII века до нашей эры. Самым известным представителем этого народа считается воин Голиаф, которого убил будущий царь Давид. Наряду с хеттами, филистимляне оказались первым народом, владевшим технологиями выплавки стали. Современный топоним «Палестина» происходит от имени этого народа.

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