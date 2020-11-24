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Немецкий аналитик: Будущее Беларуси начинается с одного слова: «Уходи!»

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  • 24.11.2020, 20:58
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Немецкий аналитик: Будущее Беларуси начинается с одного слова: «Уходи!»
ФОТО: NN.BY

Франк Хоффер — о том, какая программа помощи нужна нашей стране.

Научный сотрудник Глобального университета труда Франк Хоффер — о том, какая программа помощи нужна нашей стране.

— Белорусы нуждаются в моральной, политической и финансовой поддержке и практической помощи преследуемым, арестованным и перемещенным лицам, — пишет Франк Хоффер. — Не только среди международных сторонников, но и в рамках самого протестного движения наблюдается широкий спектр политических настроений и экономических интересов.

По-другому и не может быть при столь широком протестном движении, и когда будет достигнута объединяющая цель — Лукашенко уйдет и состоятся свободные выборы — эти различия станут очевидными.

«Лукашенко уходи» — требуют люди по всей Беларуси уже многие недели подряд. Эта борьба за свободу народа, попавшего в западню между геополитическими интересами, нуждается и заслуживает нашей полной солидарности.

Солидарность теперь означает поддержку протестного движения, бастующих рабочих и их независимых профсоюзов, журналистов и других инициатив гражданского общества. Но это также и предложение европейской экономической поддержки демократической Беларуси.

Именно поддержки, а не того, что считают правильным технократы из МВФ, ЕЦБ и Еврокомиссии и навязывают странам. Речь должна идти о поддержке справедливого и инклюзивного процесса реформ совместно с демократическими представителями белорусского народа и при широком участии населения.

Вопрос в том, чтобы избежать социальных ошибок, допущенных в ходе прошлых преобразований, когда за политическим освобождением для многих рабочих, фермеров и пенсионеров последовало экономическое уныние.

Вместо фатальных программ структурных реформ прошлого демократические силы Беларуси нуждаются в экономическом пространстве для социально ответственных и справедливых преобразований.

Безоговорочное открытие внутреннего рынка ЕС для экспорта из Беларуси, предоставление промежуточных кредитов для предотвращения краткосрочного финансового кризиса, стимулирование прямых европейских инвестиций и широкое сотрудничество в области науки и образования — были бы их важными составляющими.

То же самое касается консультирования и содействия в создании государственных банков развития, включения работников и независимых профсоюзов в структуры корпоративного управления, ответственного управления коммунальными службами, а также разработки систем всеобщего пенсионного обеспечения и здравоохранения.

Одним словом, такая программа помощи, которая способствует расширению возможностей для развития страны, а не направлена, в первую очередь на периферийную интеграцию в экономические и миграционные интересы европейских центров власти.

Вопросы о путях будущих преобразований должны ставится и обсуждаться уже сейчас, даже если ответить на них можно будет только после победы над Лукашенко и самоосвобождения белорусского народа. Потому что там, где отсутствуют позитивные идеи для трансформации — рынок, власть и деньги заполнят имеющийся вакуум. Однако даже если сегодня нет ясности в отношении будущего Беларуси, очевидно, что оно начинается с одного слова: «Уходи!» — заключает эксперт.

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