Ученые предположили, когда пациенты с COVID-19 максимально заразны 24.11.2020, 21:09

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фото: epa

Ученые университета Сент-Эндрюс опубликовали результаты своего исследования.

Люди, инфицированные SARS-CoV-2, с наибольшей вероятностью будут высоко заразными в первую неделю после появления симптомов, что подчеркивает необходимость выявления и ранней изоляции случаев. Работа ученых университета Сент-Эндрюс (Великобритания) опубликована в The Lancet Microbe.

В систематическом обзоре рассматривались 98 исследований: 79 были посвящены SARS-CoV-2, а остальные — SARS-CoV и MERS-CoV.

Авторы пришли к выводу, что вирусная нагрузка SARS-CoV-2, по-видимому, достигает пика в верхних дыхательных путях на ранней стадии развития болезни (от появления симптомов до пятого дня).

«Это первый систематический обзор и метаанализ, в котором всесторонне изучена и сравнена вирусная нагрузка и выделение трех коронавирусов человека. Он дает четкое объяснение того, почему SARS-CoV-2 распространяется быстрее, чем SARS-CoV и MERS-CoV, и его гораздо труднее сдерживать, — говорит ведущий автор работы, доктор Мюге Шевик из университета Сент-Эндрюс. — Наши результаты согласуются с работами по отслеживанию контактов, которые предполагают, что большинство случаев передачи вируса происходит очень рано, и особенно в течение первых пяти дней после появления симптомов, что указывает на важность быстрой самоизоляции».

В случае с SARS-CoV-2 в целом авторы работы говорят о девятидневном периоде заразности (позже обнаружить живые вирусы в тканях или выделениях не удалось), но подчеркивают, что исcледование не может дать представление о рекомендуемой продолжительности карантина — поскольку рассматривались только данные пациентов, которые проходили лечение в стационаре.

При этом большинство работ показало, что болеющие бессимптомно могут быть заразными в течение более короткого периода времени по сравнению с теми, у кого выражены симптомы COVID-19.

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