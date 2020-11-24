Агония луканомики на фоне пропаганды 2 24.11.2020, 21:18

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Экспорт нефтепродуктов сократился вдвое.

Минэкономики Беларуси в последние месяцы отмечает «устойчивую тенденцию экономического роста», сказал министр Александр Червяков, передает «Радыё Свабода».

«С июля наблюдается устойчивая тенденция, когда экономика растет каждый месяц. Причем восстановление происходит не за счет работ на склад, а в результате реальных продаж, в том числе на экспорт», - приводит слова Червякова пресс-служба ведомства.

Продажи, напротив, упали

Согласно статистике Белстата, запасы промышленной продукции на складах увеличились на 5%. За восемь месяцев текущего года внешнеторговый оборот снизился на 17,7% и составил 43,6 миллиарда долларов. Экспорт из Беларуси упал на 16,4% до 20,6 млрд долларов.

Экспорт нефтепродуктов сократился вдвое

Продажа нефтепродуктов за границу - стратегическая отрасль для Беларуси. Покупая относительно дешевую нефть в России и перерабатывая ее на белорусских НПЗ, экономика зарабатывала на продаже нефтепродуктов на Запад.

Но в этом году Беларусь экспортировала нефтепродуктов на 1,7 миллиарда долларов за первые восемь месяцев этого года. Это в 2,3 раза меньше, чем в прошлом году.

Уменьшился экспорт нефтепродуктов в Великобританию, Литву и Нидерланды, они являются их основными покупателями.

В целом экспорт всей минеральной продукции из Беларуси снизился в 2,2 раза.

А как насчет ВВП?

В январе-октябре ВВП Беларуси упал на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Многие ИТ-компании задумываются о переносе своего бизнеса в другие страны. При этом доля ИТ в валовом внутреннем продукте Беларуси составляет 6,5%.

Ко всему этому следует добавить государственный долг Беларуси. С момента выборов он вырос на 3,7 млрд рублей и сейчас составляет 56,9 млрд рублей.

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