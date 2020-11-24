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Верховный суд Невады утвердил победу Байдена на выборах в штате

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  • 24.11.2020, 21:27
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Верховный суд Невады утвердил победу Байдена на выборах в штате

Ранее Байдена официально признали победителем выборов в Пенсильвании.

Верховный суд Невады утвердил победу демократа Джо Байдена на выборах в штате, сообщает Associated Press.

Байден официально получит шесть голосов выборщиков штата, что раньше пытался оспорить штаб действующего президента США Дональда Трампа. По последним данным, за Байдена в штате проголосовали 50,06% избирателей, за Трампа — 47,67%.

Решение суда передадут для подписи губернатору штата Стиву Сисолаку.

13 ноября в США закончили подсчет голосов во всех штатах. Победителем президентских выборов стал кандидат от Демократической партии Джо Байден — он получил 306 голосов выборщиков при 270 необходимых. У Дональда Трампа — 232 голоса.

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