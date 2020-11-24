Казахстанский бизнесмен Ракишев намерен продать свой банк в Беларуси 1 24.11.2020, 21:39

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Кенес Ракишев

фото: wikipedia.org

Условия сделки и имя возможного покупателя не разглашаются.

Казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев сообщил «Интерфаксу», что намерен продать в следующем году БТА Банк в Минске.

БТА Банк, некогда один из крупнейших банков Казахстана, оказался в сложной финансовой ситуации из-за махинаций бывших собственников. Несколько лет назад банк сдал банковскую лицензию и в настоящее время фактически является компанией по управлению активами.

— Мы приняли для себя решение все дочерние банки с лицензиями продать и поступательно к этому идем. В прошлом году мы продали БТА Киргизия. В этом году хотим до конца года закончить сделку по БТА Украина. И в следующем году, если все будет нормально, стабилизируется ситуация в Беларуси, мы хотим продать БТА Беларусь. Хотя сейчас у нас по БТА Беларусь еще нет покупателя, ведем пока только переговоры, — пояснил Ракишев.

Антимонопольный комитет Украины в понедельник разрешил физлицу — гражданину Беларуси купить свыше 50% акций АО "БТА Банк (Украина)".

Теперь Ракишев ждет разрешения на сделку от Национального банка Украины.

АМКУ не разглашает ни имя возможного покупателя, ни условия сделки.

Ранее появилась информация, что украинский бизнесмен с белорусским паспортом Артур Гранц может купить банк в Украине.

Артур Гранц является почетным консулом Конго в Беларуси. Его головная компания BF Capital владеет активами в сфере недвижимости, аграрном бизнесе, магазинами duty-free в Украине, Грузии, Армении и Беларуси. Бизнесмена связывают с крупнейшей в Беларуси сетью магазинов ювелирных изделий Ziko. BF Capital также является одним из спонсоров Национального олимпийского комитета Беларуси.

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