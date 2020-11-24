Киево-Могилянская академия предлагает программу для студентов из Беларуси
- 24.11.2020, 22:02
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Программа предназначена для тех, кто не может продолжить обучение в своей стране из-за гражданской позиции.
Национальный университет «Киево-Могилянская академия» в Украине приглашает на обучение студентов из Беларуси, которые не могут продолжить обучение в своей стране из-за гражданской позиции или преследования, сообщает «Радыё Свабода».
В частности, академия предлагает программу поступления на первый курс и продолжение обучения со второго курса. И объявила специальный дополнительный прием до 15 декабря. При этом руководство национального университета гарантирует, что при зачислении, белорусские студенты получат места в общежитии.
Приёмное собеседование будут проводить дистанционно, на основании заполненной регистрационной формы. В НаУКМА также обещают, что белорусские студенты будут платить за своё обучение так же, как и украинцы:
В бакалавриате стоимость одного года обучения — от 21 до 56 тыс. гривен (0,7 — 2 тыс. долларов). Белорусские студенты могут выбрать одну из 23 специальностей;
Для обучения по магистерской программе — от 19 до 56 тыс. гривен в год (670 — 2 тыс. долларов). Также можно выбрать одну из 23 специальностей.
В сентябре преподаватели, студенты, сотрудники и выпускники Киево-Могилянской академии заявили о своей поддержке и солидарности с гражданами Беларуси.