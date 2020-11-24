Байден прокомментировал свою победу на выборах: Америка вернулась! 24.11.2020, 22:25

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Джо Байден

Байден заявил о готовности бросить вызов противникам США.

Демократ Джо Байден, который побеждает на выборах в США, сделал заявление относительно внешней политики его будущей администрации. Байден заявил о готовности бросить вызов противникам США.

Об этом он сказал во время своей пресс-конференции.

В то же время, по словам Байдена, его будущая администрация продолжит сотрудничать со своими союзниками.

«Америка готова бросить вызов нашим противникам и сотрудничать с нашими традиционными союзниками. Америка вернулась!», - подчеркнул он.

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