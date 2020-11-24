В Минске автомобиль на площади Победы вылетел прямо к монументу 3 24.11.2020, 22:37

2,890

фото: tut.by

Автомобиль перевернулся и загорелся.

В Минске автомобиль вылетел на площадку перед монументом на площади Победы, перевернулся и загорелся. Об этом tut.by сообщили читатели.

По информации очевидцев, автомобиль на высокой скорости проехал по ступенькам, вылетел к монументу, после чего перевернулся и загорелся.

МЧС сообщает, что в 21.49 возгорание было ликвидировано. Подробности ДТП обещают сообщить позже.

Видео: tut.by

фото: tut.by

фото: tut.by

Читатели рассказали, что после аварии в горящем автомобиле находился человек. Первым тушить машину выбежал охранник из «Березки» — он израсходовал три огнетушителя. По предварительной информации, находившийся в авто мужчина серьезно не пострадал.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».