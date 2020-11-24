В Минске автомобиль на площади Победы вылетел прямо к монументу

В Минске автомобиль на площади Победы вылетел прямо к монументу3
- 24.11.2020, 22:37
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Автомобиль перевернулся и загорелся.
В Минске автомобиль вылетел на площадку перед монументом на площади Победы, перевернулся и загорелся. Об этом tut.by сообщили читатели.
По информации очевидцев, автомобиль на высокой скорости проехал по ступенькам, вылетел к монументу, после чего перевернулся и загорелся.
МЧС сообщает, что в 21.49 возгорание было ликвидировано. Подробности ДТП обещают сообщить позже.
Видео: tut.by
Читатели рассказали, что после аварии в горящем автомобиле находился человек. Первым тушить машину выбежал охранник из «Березки» — он израсходовал три огнетушителя. По предварительной информации, находившийся в авто мужчина серьезно не пострадал.