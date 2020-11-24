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В Минске автомобиль на площади Победы вылетел прямо к монументу

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  • 24.11.2020, 22:37
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В Минске автомобиль на площади Победы вылетел прямо к монументу
фото: tut.by

Автомобиль перевернулся и загорелся.

В Минске автомобиль вылетел на площадку перед монументом на площади Победы, перевернулся и загорелся. Об этом tut.by сообщили читатели.

По информации очевидцев, автомобиль на высокой скорости проехал по ступенькам, вылетел к монументу, после чего перевернулся и загорелся.

МЧС сообщает, что в 21.49 возгорание было ликвидировано. Подробности ДТП обещают сообщить позже.

Видео: tut.by

фото: tut.by
фото: tut.by

Читатели рассказали, что после аварии в горящем автомобиле находился человек. Первым тушить машину выбежал охранник из «Березки» — он израсходовал три огнетушителя. По предварительной информации, находившийся в авто мужчина серьезно не пострадал.

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