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Ученые назвали фрукт для защиты от коронавируса

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  • 24.11.2020, 23:05
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Ученые назвали фрукт для защиты от коронавируса

Ученые проанализировали состав этого фрукта.

Ученые из Египетского университета в городе Танта заявили, что биофлаваноид гесперидин может использоваться для профилактики и лечения вирусных заболеваний, включая новый коронавирус. Предварительные выводы исследователей опубликованы в издании Medical Hypotheses.

Гесперидин - вещество растительного происхождения, содержащееся в коже цитрусовых, преимущественно апельсинов. Как рассказал ведущий автор исследования доктор-фармацевт Юсуф А. Хаггаг, его фармакологические свойства, как антиоксиданта, противовоспалительного, венотонического и кардиозащитного средства, хорошо известны. Например, в сочетании с еще одним флаваноидом диосмином гесперидин назначается пациентам с венозной недостаточностью. По словам ученых, результаты новых исследований показали "многообещающее использование вещества для профилактики и лечения COVID-19".

- Гесперидин может блокировать проникновение коронавируса в клетки-хозяева через рецепторы ACE2, что может предотвратить инфекцию. Его антивирусная активность может служить вариантом лечения пневмонии за счет улучшения клеточного иммунитета, а противовоспалительные свойства помогут контролировать возникновение цитокинового шторма, - пояснил Юсуф А. Хаггаг.

Доктор добавил, что применение гесперидина вместе с рядом других растительных веществ защищает от венозной тромбоэмболии, которая является частым и одним из самых опасных последствий заболевания COVID-19.

Авторы работы подчеркнули, что результаты их исследования являются предварительными, а потому не стоит начинать активно потреблять апельсины и другие цитрусовые, а также соки в больших количествах.

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