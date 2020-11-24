Байден представил кандидатов на ключевые посты в сфере дипломатии и безопасности 24.11.2020, 23:16

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Фото: facebook.com

Избранный президент США провел мероприятие в Уилмингтоне.

Избранный президент США Джо Байден и избранный вице-президент Камала Харрис во вторник провели мероприятие в Уилмингтоне, штат Делавэр, представляя людей, которых планируется выдвинуть на высшие посты в области дипломатии и национальной безопасности в новой администрации, передает «Голос Америки».

Байден планирует назначить Энтони Блинкена госсекретарем, Алехандро Майоркаса – министром внутренней безопасности, Аврил Хейнс – директором Национальной разведки, Линду Томас-Гринфилд – послом США в ООН, Джейка Салливана – советником по национальной безопасности и Джона Керри – специальным посланником президента по вопросам климата.

В своем выступлении Байден заявил, что под его руководством США будут играть лидирующую роль в Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Он также выразил намерение укреплять альянсы в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Избранный президент отметил, что в ходе телефонных бесед с мировыми лидерами его поразило, «с каким нетерпением они ждут, когда Соединенные Штаты вернут свою историческую роль глобального лидера в Тихоокеанском регионе, в Атлантике и во всем мире».

Он также заверил, что не будет вовлекать страну в ненужные конфликты.

По словам Байдена, выбранные им кандидатуры служат отражением его убеждения в том, что «Америка обладает наибольшей силой, когда сотрудничает с союзниками». «Это команда, которая отражает тот факт, что Америка готова снова вести мир за собой, а не отстраняться от него», – сказал он.

Он также подчеркнул, что проблема изменения климата станет одним из приоритетов его администрации. Бывший госсекретарь Джон Керри будет курировать усилия по борьбе с изменением климата в качестве спецпосланника президента и войдет в состав Совета по национальной безопасности. Это первый случай, когда в Совет войдет сотрудник, занимающийся проблемами изменения климата.

Как заявил Керри, он разделяет мнение Байдена о необходимости вернуться в Парижское соглашение по климату, однако считает, что одного этого соглашения недостаточно.

Представляя Блинкена, избранный президент выразил уверенность, что этот опытный дипломат сможет укрепить моральный дух Госдепартамента и повысить доверие общественности к внешнеполитическому ведомству. Блинкен в прошлом занимал пост заместителя госсекретаря и другие высокие посты на Капитолийском холме, в Белом доме и в Госдепартаменте.

Томас-Гринфилд, имеющая 35-летний опыт дипломатической службы и работавшая на четырех континентах, заявила, что с приходом администрации Байдена дипломатии будет возвращена ее роль.

Алехандро Майоркас был заместителем министра внутренних дел и трижды на протяжении своей карьеры был утвержден Сенатом на различные посты. Он станет первым латиноамериканцем и иммигрантом, назначенным на должность министра внутренней безопасности.

Аврил Хейнс в прошлом занимала посты заместителя директора ЦРУ и заместителя советника по национальной безопасности. Она станет первой женщиной, возглавившей разведывательное сообщество США.

Джейк Салливан станет одним из самых молодых советников по национальной безопасности за последние десятилетия.

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