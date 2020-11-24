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Вопросы, которые должен задать себе каждый белорус

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  • 24.11.2020, 23:26
  • 2,452
Вопросы, которые должен задать себе каждый белорус
Фото: nn.by

Все зависит от каждого из нас.

Читатель телеграм-канала «Баста!» составил несколько вопросов, которые должен задать себе каждый белорус.

- Я люблю Беларусь? Да, я очень люблю Беларусь!

- Я - белoрусский народ? Да, я - белорусский народ!

- Я хочу, чтобы усатый таракан ушел и ответил? Да, я очень хочу!

- Почему я этого хочу? Потому что этот таракан устроил нам геноцид, он ненавидит нас, он обзывает нас, он избивает и убивает нас.

- Тогда, что мне делать, ведь только хотеть недостаточно? Я должен сказать себе: «Я выхожу!».

- Почему я должен именно выйти? Потому что, если я не выйду и не поддержу всех нас, то таракан может убить меня, он и его тараканья банда может в конце концов убить всех нас. И я так и не увижу, как он уйдет. Потому, я должен выйти для себя, своих детей, родителей, всего народа Беларуси увидел!

Жыве Беларусь! Выходзь уся Беларусь!

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