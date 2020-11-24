Вставай рядом со мной! 3 24.11.2020, 23:22

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фото: nn.by

Протестующие создают дружины народной самообороны.

Протестующие в Беларуси создают дружины народной самообороны. Об этом сообщает телеграм-канал Resistance.

«Для координации наших групп готовится ряд мероприятий которые будут в скором времени анонсированы. Основной подход фокусируется на безопасности участников и налаживание эффективного взаимодействия.

Прошлые выходные показали, что протестующие переходят к более решительным действиям. Во многих местах люди смогли отбивать своих, заставляя отступать карателей. Создание организованных дружин даст возможность противостоять режимным прихвостням на другом уровне.

Мы нацелены на перелом ситуации. Этого можно добиться полностью измотав силы режима посредством долгосрочных безостановочных протестов. И затем самим перехватить инициативу. Для этого необходимо подготовить инфраструктуру и слаженные группы», - сообщает телеграм-канал.

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