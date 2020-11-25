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Глава МИД Великобритании потребовал от белорусских властей освободить журналистов

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  • 25.11.2020, 8:08
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Глава МИД Великобритании потребовал от белорусских властей освободить журналистов
Доминик Рааб

С них должны быть сняты все обвинения.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призвал власти Беларуси освободить задержанных журналистов. Об этом политик написал в Twitter.

Глава МИД призвал также снять с журналистов все обвинения. Он отметил, что репортеров сажают в тюрьму, чтобы заставить их замолчать и воспрепятствовать распространению информации о нарушении прав и свобод белорусского народа.

Сегодня в Беларуси за решеткой по административным или уголовным делам находятся 12 журналистов: это журналистка tut.by Катерина Борисевич, журналистка tut.by и «Новы Час» Александра Квиткевич, журналистки «Белсата» Катерина Андреева и Дарья Чульцова, журналисты БелаПАН Максим Лаврецкий, Юлия Котская, Андрей Шавлюго, Андрей Рябчик, журналисты Олег Груздилович, Игорь Корней, Марина Кастылянченко и Катерина Медведева.

По подсчетам Белоруской ассоциации журналистов, за время выборов и поствыборный период жертвами преследования, а речь идет не только о задержаниях, стали 390 журналиста, из которых 77 прошли через административный арест.

Белорусские правозащитники признали задержанных по уголовным делам Катерину Борисевич, Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову политзаключенными. Amnesty International назвала Борисевич узником совести.

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