Добывающая промышленность Беларуси накапливает рекордные долги 25.11.2020, 9:16

Чистая прибыль предприятий сократилась в 2,6 раза.

Основу горнодобывающей отрасли страны составляют компании ПО «Белоруснефть». Теперь есть возможность посмотреть, что происходит с финансами добытчиков, пишут banki24.by.

По классификации видов экономической деятельности, которая принята в Беларуси, промышленность делится на горнодобывающую, обрабатывающую, энергетику.

В стране существует довольно большое количество предприятий, занятых добычей полезных ископаемых. Это компании в составе ПО «Белоруснефть», торфобрикетные заводы, РУПП «Гранит» и т. д.

Каждый месяц в статорганы отчитываются крупные и средние предприятия. В ноябре чиновники обрабатывают отчеты за 9 месяцев.

Выручка добывающей промышленности упала на 1,9% к 2019 году до 4,412 млрд BYN. С учетом инфляционных процессов в экономике падение выручки в реальном выражении было еще больше. Прибыль от реализации у добытчиков полезных ископаемых составила 314,5 млн BYN. По сравнению с прошлым годом она обвалилась на 41,4%.

В сопоставимых ценах прибыль с продаж просела почти вдвое. Поскольку в отрасли произошло резкое сокращение прибыли, то аналогичным образом изменилась рентабельность продаж.

Рентабельность продаж за 9 месяцев составила 7,1% против 11,9% в 2019-м. Судя по всему, главное влияние на падение рентабельности оказало снижение цен на нефть на мировом рынке.

Кроме того, в 1 квартале Белоруснефть поставляла нефть, добытую в Гомельской области, на переработку в НПЗ. Соответственно, временно прекращался экспорт сырой нефти, добытой в Беларуси.

Треть предприятий-флагманов в горнодобывающей промышленности относится к низкорентабельным. Это значит, что рентабельность продаж находится в пределах 0–5%. Также среди крупных и средних компаний отрасли нет организаций с рентабельностью от 20% и выше.

Чистая прибыль добытчиков за 9 месяцев сократилась в 2,6 раза — до 72,1 млн BYN. Падение чистой прибыли связано с ухудшением конъюнктуры на нефтяном рынке. Суммарные долги отрасли на 1 октября составили 2,963 млрд BYN. Это лишь немногим меньше исторического рекорда, который отмечался на 1 сентября (2,971 млрд BYN).

С начала 2020 года размер обязательств предприятий добывающей промышленности подскочил на 75,2%. Для сравнения: за весь 2019 год объем долга отрасли увеличился на 18,6%.

Платежи отрасли по кредитам и займам за 9 месяцев составили 1,660 млрд BYN. По сравнению с началом года они выросли на 84,5%. Предприятия горнодобывающей промышленности направили на эти цели 37,6% выручки.

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