закрыть
25 ноября 2020, среда, 12:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Из Москвы едет ревизор

44
  • 25.11.2020, 9:59
  • 13,005
Из Москвы едет ревизор
Сергей Лавров
Фото: ТАСС

Экономику Беларуси начинает «колбасить», а протесты снова набирают силу.

25–26 ноября в Минске с рабочим визитом будет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он встретится с коллегой Владимиром Макеем и с Лукашенко, пишут naviny.by.

По мнению эксперта аналитического центра «Стратегия» (Минск) Валерия Карбалевича, Москву в принципе устроила бы имитация «диалога», «но фактически даже имитации не получается».

Лавров едет с двумя месседжами, полагает аналитик. Первый — публичный: мол, Москва поддерживает режим, выступает против вмешательства со стороны Запада. Второй месседж — скрытый. Это очередное предупреждение от Путина в связи с тем, что «Лукашенко не реализует тот сценарий, о котором договорились [на переговорах 14 сентября] в Сочи». А именно — что «Лукашенко начинает процесс транзита власти, объявляет о нем, определяет график.

«Но Лукашенко молчит. И это фактически торпедирование договоренностей с Кремлем», — считает аналитик.

Экономику будет колбасить

Уже через считаные месяцы экономику с большой вероятностью станет колбасить, а протесты могут грянуть с новой силой.

Короче, простор для маневра сужается. А тут еще и Запад усиливает санкции. Денег больше не даст. И Москва не спешит помогать материально. Лавров наверняка напомнит, что каждый скормленный витамин нужно отрабатывать.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Итоги Марша 22 ноября
Итоги Марша 22 ноября Андрей Жвалевский
Пора менять старую резину
Пора менять старую резину Дмитрий Муратов
Последний шанс для чиновников
Последний шанс для чиновников Наталья Радина
«Жыве Беларусь!»
«Жыве Беларусь!» Ирина Халип