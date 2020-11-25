Из Москвы едет ревизор 44 25.11.2020, 9:59

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Сергей Лавров

Фото: ТАСС

Экономику Беларуси начинает «колбасить», а протесты снова набирают силу.

25–26 ноября в Минске с рабочим визитом будет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он встретится с коллегой Владимиром Макеем и с Лукашенко, пишут naviny.by.

По мнению эксперта аналитического центра «Стратегия» (Минск) Валерия Карбалевича, Москву в принципе устроила бы имитация «диалога», «но фактически даже имитации не получается».

Лавров едет с двумя месседжами, полагает аналитик. Первый — публичный: мол, Москва поддерживает режим, выступает против вмешательства со стороны Запада. Второй месседж — скрытый. Это очередное предупреждение от Путина в связи с тем, что «Лукашенко не реализует тот сценарий, о котором договорились [на переговорах 14 сентября] в Сочи». А именно — что «Лукашенко начинает процесс транзита власти, объявляет о нем, определяет график.

«Но Лукашенко молчит. И это фактически торпедирование договоренностей с Кремлем», — считает аналитик.

Экономику будет колбасить

Уже через считаные месяцы экономику с большой вероятностью станет колбасить, а протесты могут грянуть с новой силой.

Короче, простор для маневра сужается. А тут еще и Запад усиливает санкции. Денег больше не даст. И Москва не спешит помогать материально. Лавров наверняка напомнит, что каждый скормленный витамин нужно отрабатывать.

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