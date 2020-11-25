Леонид Заико: Лукашенко наломал дров и не знает, что делать дальше 21 25.11.2020, 10:09

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Леонид Заико

Фото: onliner.by

Узурпатор оказался в очень сложной ситуации.

Во вторник 24 ноября Надежда Ермакова сообщила, что основные акционеры «Белгазпромбанка» («Газпром» и «Газпромбанк») приступили к формированию нового состава правления белорусского филиала и продление работы временной администрации не планируется.

Ранее сообщалось, что после прихода силовиков «Газпром» оставил в «Белгазпромбанке» чуть более 1 млн долларов. Нацбанк Беларуси был вынужден был выделить кредит на 400 миллионов белорусских рублей, чтобы банк смог продолжить работу.

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико в комментарии udf.by отметил, что Лукашенко пребывает в растерянности.

«Думаю, Лукашенко сейчас не совсем понимает, зачем он вообще решил этот банк дернуть. К тому же в «Белгазпромбанке» неожиданно оказалось три миллиона долларов денежек супруги замминистра финансов России. Очень неприятная ситуация, которая испортила отношения с россиянами», – сказал Заико.

По его мнению, белорусские власти не могут уловить дальнейших намерений российских акционеров банка.

«Лукашенко наломал дров, теперь не знает, что делать дальше. Интересно будет посмотреть, как белорусские власти будут выкручиваться», – считает Заико.

Есть ли будущее у «Белгазпромбанка»?

«Думаю, этот банк в Беларуси сейчас окажется никому не нужен. Для россиян это мелочь, а для белорусских властей будет слишком напряжно поддерживать его на плаву», – полагает Заико.

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