Партизаны Борисова провели акцию в знаковом месте на реке Березина1
- 25.11.2020, 10:29
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Мы вместе и нас много.
Партизаны Борисова провели акцию в знаковом месте на реке Березина.
Жители города вышли на пикет с бело-красно-белыми флагами и лозунгом: «Мы вместе, нас много, за нами победа!».
Об этом телеграм-каналу «Баста!» сообщили читатели.
«Война 1812 года - черная полоса в истории нашей страны, - пишут читатели канала. - 208 лет назад , при переправе через Березину, в районе деревни Студенка была разбита, армия Наполеона - реки крови, тысячи убитых, сожженные деревни ... В годовщину событий партизаны Борисова передают всем привет».