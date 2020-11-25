Андрей Пионтковский: Власть Путина заметно слабеет 6 25.11.2020, 10:35

4,585

Андрей Пионтковский

Эту информацию подтверждают многие источники.

«Я все время старался избегать конспиративных теорий и оценок, связанных со здоровьем Путина. Но есть объективные вещи. Например, он полгода сидит в бункере, наблюдаются странности в его поведении», — пишет российский политический обозреватель Андрей Пионтковский.

«В последнее время мне удалось переговорить с многими инсайдерами, они подтверждают: налицо тенденция ослабления реальной власти Путина. И не потому, что ему брошен вызов и какие-то люди из его окружения предлагают другую программу.

А просто чисто физически – человеку со слабеньким здоровьем и психологическим состоянием, находящимся в бункере, очень трудно эффективно управлять таким большим государством и контролировать все процессы. Так что эта тенденция действительно объективна», — заключает Андрей Пионтковский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».