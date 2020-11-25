Credit Suisse назвал протесты в Беларуси одним из факторов ослабления российского рубля 2 25.11.2020, 10:46

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Фото: Reuters

С начала года российский рубль снизился по отношению к доллару почти на 19%.

Белорусские протесты, по мнению аналитиков Credit Suisse, стали одним из факторов, повлиявших на ослабление российской национальной валюты.

Российская валюта оказалась одной из слабейших среди валют-аналогов, несмотря на стабильный профицит по счету текущих операций и постоянные, пусть и не масштабные, валютные интервенции Центробанка на валютном рынке. Такой вывод сделали аналитики швейцарского банка Credit Suisse в своем ежегодном материале с обзором и прогнозами по основным мировым макроэкономическим показателям. Выдержки из исследования приводит РБК.

С начала года российский рубль снизился по отношению к доллару почти на 19%. В банке увидели несколько причин произошедшего:

усиление оттока капитала из-за пересмотра соглашения об избежании двойного налогообложения с популярными офшорными странами, в том числе с Кипром;

значительный отток средств с банковских депозитов на брокерские счета;

геополитический фактор — протесты в Беларуси, предполагаемое отравление Алексея Навального, неопределенность с итогом выборов президента США и конфликт в Карабахе.

По мнению авторов обзора, у российского рубля есть потенциал для укрепления к концу года. Аналитики считают, что российская валюта недооценена по фундаментальным показателям, таким как экономический рост, размер счета текущих операций и реальные процентные ставки.

Банк отмечает, что многие повлиявшие на курс российского рубля факторы — временные. Если сюрпризов в геополитике не будет, валюта может продолжить дальнейшее укрепление в направлении диапазона 70−72 рубля за доллар, прогнозируют в кредитной организации.

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