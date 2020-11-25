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У микрорайонов в Жодино появились революционные флаги

  • 25.11.2020, 11:15
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У микрорайонов в Жодино появились революционные флаги

Вслед за Минском белорусские города обзаводятся боевыми знаменами.

Жодинский художник нарисовал эскизы флагов городских районов и подарил их горожанам.

— В большинстве городов, в небольших районах, жители придумывают флаги в нашей исторической цветовой гамме, — рассказал ex-press.by художник из Жодино Евгений. Он решил создать флаги районов города, чтобы жители могли взять за основу его произведения или придумали собственные. Пока в коллекции — 8 эскизов флагов.

Труба Жодинской ТЭЦ — самое заметное сооружение в районе ГРЭС:

Сердце, которое находится на Аллее любви и семейного благополучия для района «Дзержинка» — лучший символ:

ДНК — цепочка и колосья — символы района Научный, где живут и работают жодинские ученые-селекционеры НПЦ по земледелию:

«Знак качества» из времен СССР — на флаге района улицы Советской:

И название района, и его флаг говорят о том, что рядом единственная в Жодино река — Плиса:

В флаге этого района художник «обыграл» его название — получилось гармонично:

На флаге Восьмого микрорайона изображена цифра 8:

Графическое изображение грядок — в районе Новые грядки:

— Я не претендую на авторство, и если кому-то что-то понравится из моих эскизов — берите, пользуйтесь. Если захотите — дополняйте. Я буду только рад, если кто-то захочет, также как и я, творить — для новой Беларуси, — отметил Евгений.

А такой эскиз флага художник подарил всем жителям Жодино. На нем угадывается силуэт Ираиды Миско, ставшей одним из символов мирных протестов в городе, символом свободных людей, символом независимости Беларуси.

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