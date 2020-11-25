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Мечты Рогозина о яблонях на Луне

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  • Александр Коваленко
  • 25.11.2020, 11:35
  • 1,718
Мечты Рогозина о яблонях на Луне
Дмитрий Рогозин
Фото: РИА «Новости»

Поехали!

Нет лучшего показателя развития той или иной отрасли в стране, как сравнение с общемировыми достижениями. Особенно, когда это касается направлений, имеющих большое пропагандистское значение в развитии государства. Например, как для России жизненно важно продолжать себя позиционировать ведущей космической державой в мире.

Так, намедни в Китае была успешно запущена на Луну ракета-носитель с космическим исследовательским аппаратом «Чанъэ-5Т1».Данный космический аппарат предназначен для сбора образцов лунного грунта в районе лавовой равнины Океана Бурь общей массой до 2 кг. В случае успешного возвращения миссии на Землю, Китай станет первой за 44 года страной, которая осуществила возвращаемую космическую миссию на Луну за геологическими образцами. Но интересно даже не это.

Дело в том, что космические миссии на Луну, с той или иной целью, за последние 30 лет совершались достаточно регулярно. Например, США за три десятилетия отправили 17 космических аппаратов к Луне. Китай – 10, Япония – 7, Индия – 4, Европейский Союз, Израиль и Люксембург по одному. Да-да, все верно, даже Люксембург отправлял космический аппарат к спутнику Земли.

Между тем, Россия со дня распада СССР не отметилась на данном поприще более ничем существенным, кроме как фантазиями о лунных базах. О каких лунных базах может идти речь, если за 30 лет вы не смогли отправить на Луну даже элементарную станцую для проведения фото и видеосъемки?

Фактически, страна, регулярно напоминающая своим гражданам с голубых экранов и даже билбордов о том, что она великая космическая держава, представляет собой не более чем бледное подобие прошлого, конвульсирующее в современных реалиях. Особенности же внутренней и внешней политики государства, в свою очередь, замешанные на деградации отрасли в целом, заводят ее развитие в глухой тупик с давно пройденной точкой невозврата.

Ноль космических миссий к Луне за время существования образования, известного, как Российская Федерация… Поехали!

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, «Информационное сопротивление»

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