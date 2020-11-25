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В Беларуси целые отрасли растеряли свои оборотные средства

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  • 25.11.2020, 12:20
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В Беларуси целые отрасли растеряли свои оборотные средства

Им грозит долговая кабала.

Оборотные средства — это те ресурсы, без которых не может работать предприятие. Если у компании нет собственной оборотки, бизнес замещает ее заемными деньгами и попадает в долговую кабалу к кредиторам, пишет сайт banki24.by.

Власти собирают информацию о наличии и суммах собственных оборотных средств крупных и средних предприятий раз в квартал. На сегодня самой свежей статистикой являются данные на 1 октября.

На 1 октября 26,1% отчитавшихся предприятий-флагманов не имели собственных оборотных средств, а еще 9,6% имели обеспеченность обороткой ниже нормативов. В кризисное время такие компании являются наиболее уязвимыми, так как сильно зависят от кредитной подпитки для восполнения оборотки.

Если по каким-то причинам кредитный насос перестает поставлять оборотку проблемным предприятиям, то для них и их партнеров настают тяжелые времена. Компании с дефицитом оборотки постепенно расширяют неплатежи по кредиторке и кредитам и займам, что ведет к созданию цепочек токсичных долгов в экономике. В белорусских условиях в начале таких цепочек как правило стоят госпредприятия.

В территориальном разрезе самое тяжелое положение складывается в Минской и Могилевской областях. На Минщине около 33% предприятий-флагманов растеряли собственную оборотку, на Могилевщине — 32,8%. Доли компаний с обороткой ниже норматива в названных регионах были следующими — 11,1% и 11,5%.

В Минске удельный вес предприятий без оборотки составил 23%, с ее дефицитом — 9,4%. Реже всего бизнесы без оборотки встречались в Брестской области — 21,1%.

Примечательно, что компании из Брестчины направляют самую малую долю выручки на погашение долгов перед кредиторами. Это значит, что кредитная нагрузка на брестчан наиболее щадящая в Беларуси. Такое положение дел можно связывать с комплексной модернизацией, которая слабее всего затронула южный регион.

В промышленности 26,1% предприятий-флагманов были без собственной оборотки и еще 11,1% — с недостатком оборотных средств по сравнению с нормативом. За пределами промышленности аналогичные показатели составляли: в сельском хозяйстве — 20,6% и 8,9%, в строительстве — 28,6% и 10,6%, в оптовой торговле — 19,2% и 12,5%, в розничной торговле — 48,4% и 11,7%, на транспорте — 29,8% и 8,9%, в секторе HoReCa — 33,8% и 10,5%.

Собственная оборотка предприятий-флагманов крайне неравномерна распределена географически. Если в целом по стране объем оборотки на 1 октября был равен 26,7 млрд BYN, то на компании из Минска приходилась половина — 13,7 млрд BYN. В Гомельской области объем собственной оборотки был отрицательным — минус 156,5 млн BYN.

Среди отраслей экономики можно выделить несколько с самым крупным недостатком оборотки. Это металлургия (минус 2,002 млрд BYN), нефтепереработка (минус 1,413 млрд BYN), сектор HoReCa (минус 1,166 млрд BYN), деревообработка и бумажники (минус 745,6 млн BYN), производители неметаллических минеральных продуктов (минус 215,6 млн BYN).

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