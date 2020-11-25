Валерий Карбалевич: Лавров едет с предупреждением узурпатору 15 25.11.2020, 12:23

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Валерий Карбалевич

Москва очень недовольна.

В среду в Минске ожидают главу МИД РФ Сергея Лаврова. Этот визит, как и визиты других российских чиновников в последнее время, имеет двойной подтекст, считает политолог Валерий Карбалевич.

— Все его публичные заявления будут исходить из того, что Россия поддерживает официальный Минск, Лукашенко, его политику, осуждает вмешательство со стороны Запада и поддерживает тот диалог, который идет в Беларуси. Лавров об этом говорил, находясь в Москве, теперь приедет в Минск и скажет: «Какой хороший у вас диалог». Но скрытое от публичных глаз послание будет другим, — отметил политолог в экспресс-комментарии «Салідарнасці».

Карбалевич высказал предположение по поводу содержания беседы на высшем уровне, которое не будут освещать в госСМИ.

— Это будет очередное предупреждение от Путина о том, что правитель Беларуси не выполняет обязательств, которые он давал в Сочи. Там они договорились о том, что Лукашенко начнет постепенный транзит власти, объявит публично график, когда должны состояться «референдум» по Конституции, досрочные президентские выборы.

Но, вернувшись из Сочи, Лукашенко начал торпедировать свои обязательства, Москва этим очень недовольна. И вот едет Лавров с очередным российским или «китайским» предупреждением, — считает Карбалевич.

По мнению политолога, правитель Беларуси позволил себе сменить риторику в адрес России и пользуется слабостями Москвы.

— Проблема в том, что Лукашенко уверен, что России некуда деваться кроме того, как поддерживать его, чтобы он ни делал. В первое время после августовских событий он был очень сильно заинтересован в российской поддержке и после Сочи о России говорил только хорошее о союзниках.

Единственным фактором, который способен его напугать и сдерживать, остаются протесты, — подчеркнул собеседник издания.

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