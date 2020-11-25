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ВОЗ зафиксировала новый рекорд заболеваемости коронавирусом за неделю

  • 25.11.2020, 12:47
  • 2,007
ВОЗ зафиксировала новый рекорд заболеваемости коронавирусом за неделю
Фото: Getty Images

За период с 16 по 23 ноября COVID-19 диагностировали у около четырех миллионов человек.

Как стало известно сайту Charter97.org из отчета Всемирной организации здравоохранения, зафиксирован новый рекорд по числу выявленных случаев заражения коронавирусом за неделю в мире.

Только за период с 16 по 23 ноября в мире коронавирус диагностировали у около четырех миллионов человек.

Кроме того, за неделю умерло 67 тысяч пациентов с COVID-19. На прошлой неделе фиксировали 60 тысяч летальных случаев.

Всего в мире коронавирусом заразились 58,9 миллионов человек, умерли почти 1,4 миллиона.

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