ВОЗ зафиксировала новый рекорд заболеваемости коронавирусом за неделю
Фото: Getty Images
За период с 16 по 23 ноября COVID-19 диагностировали у около четырех миллионов человек.
Как стало известно сайту
Charter97.org из отчета Всемирной организации здравоохранения, зафиксирован новый рекорд по числу выявленных случаев заражения коронавирусом за неделю в мире.
Только за период с 16 по 23 ноября в мире коронавирус диагностировали у около четырех миллионов человек.
Кроме того, за неделю умерло 67 тысяч пациентов с COVID-19. На прошлой неделе фиксировали 60 тысяч летальных случаев.
Всего в мире коронавирусом заразились 58,9 миллионов человек, умерли почти 1,4 миллиона.
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