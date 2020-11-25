Подписывайтесь на Telegram-каналы «Хартия-97%», «Баста» и другие 25.11.2020, 13:20

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Это поможет вам смотреть видеоконтент на нашем сайте в полном объеме.

Дорогие друзья!

Сегодня в белорусском сегменте интернета значительная часть видеоконтента о ситуации в нашей стране появляется в телеграм-каналах. Поэтому для удобства читателей нашего сайта Charter97.org мы размещали видео с телеграм-каналов на видеосервисе Vimeo. Это позволяло нашим читателям без проблем смотреть все видеоматериалы.

В настоящее время видеосервис Vimeo временно заблокировал видео в нашем аккаунте. С представителями сервиса в настоящее время ведутся переговоры. Поэтому мы будем размещать видео о событиях в стране преимущественно на YouTube и Telegram.

К сожалению, те читатели нашего сайта, которые на своих компьютерах, планшетах и мобильных устройствах, не имеют установленного мессенджера Telegram, пока не смогут смотреть видео в полном объеме.

Поэтому мы призываем вас, дорогие читатели, скачать на свои смартфоны и компьютеры приложение Telegram и подписаться на телеграм-каналы «Хартия-97%», «Баста» и другие популярные источники информации. Читайте и смотрите сайт Хартия-97.

Будем вместе и Беларусь станет свободной!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.