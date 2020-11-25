В ЕС назвали сроки начала вакцинации от COVID-19

В ЕС назвали сроки начала вакцинации от COVID-192
- 25.11.2020, 13:53
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Уже заключены контракты с шестью компаниями на поставки вакцины.
Вакцинацию от коронавируса в Евросоюзе планируют начать до конца года, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает (перевод – korrespondent.net) пресс-служба ЕК в среду, 25 ноября.
Она сообщила, что уже заключили контракты с шестью компаниями на поставки COVID-вакцины.
«Первые граждане Европы могут быть вакцинированы уже до конца декабря. Наконец-то свет в конце туннеля», - сказала фон дер Ляйен.
Она призвала страны-члены ЕС готовиться к вакцинации.
«Государства-члены должны подготовить материально-техническое обеспечение для возможного развертывания сотен миллионов доз. Потому что это наш билет из этой пандемии», - сказала глава Еврокомиссии.