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«Все, дорогая, я в стачке!»

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  • 25.11.2020, 14:10
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«Все, дорогая, я в стачке!»

Что думают о своих мужчинах жены шахтеров, присоединившихся к забастовке?

— Жена это тот человек, который укрепляет позицию мужа в решении уйти в стачку, — делятся жены шахтеров. Видео с ними разместил стачком ОАО «Беларуськалий».

Общая цель сблизила этих женщин из Солигорска. Они познакомились между собой и стали поддерживать друг друга. Но главное то, что они поддержали своих мужей, которые, уйдя в стачку в условиях жестких репрессий и беззакония, потеряли работу, а некоторые и свободу.

— У меня бы возникли вопросы к мужу, если бы он не пошел в стачку. Я знаю его мышление, мировоззрение, отношение к происходящему, к власти в стране. Единственное, я сказала, подумай: сможешь — не сможешь. Но он ушел и сказал: «Все, дорогая, я в стачке!».

Я сказала, что он бы все равно по-другому и не сделал, не смог бы жить врозь с самим собой. Для меня это было даже облегчение, потому что отпускать мужа в шахту на данный момент — это опасно. Мы видим, сколько сейчас несчастных случаев, — говорит жена шахтера.

Женщины не просто считают решение своих мужей правильным, но и гордятся ими.

— Это очень важно, чтобы не было разлада в семье из-за недопонимания. Тяжело, когда мужчина приходит домой и не находит поддержки. Расскажу про одну из нас. Она впервые увидела мужа не запуганным, а свободным и улыбающимся и так и сказала: «Ходи в свою стачку, только улыбайся», — делится жена стачечника.

Женщина рассказывает о том, как посторонние люди относятся к рабочим, ушедшим в стачку.

— До выборов, до начала стачки мне казалось, что вокруг очень мало единомышленников, что каждый живет своей жизнью и ничего вокруг не замечает.

Но когда ко мне на суд пришли незнакомые люди поддержать, когда незнакомые люди собрали мне деньги на штраф…

Однажды доставка принесла шесть пакетов еды от кого-то! Мы не просили и не ожидали. Как мы можем остановиться, когда люди так в нас верят, — делится женщина.

Все они, как и мужья, считают, что стачка — самый лучший способ, чтобы остановить беззаконие в нашей стране.

По данным стачкома ОАО «Беларуськалий», к стачке присоединились уже более 100 шахтеров.

В то же время стало известно о том, что Канада, как и норвежская компания Yara, готова пересмотреть отношения с ОАО «Беларуськалий», как с «бизнесом, который обогащает Лукашенко и его приспешников», пишет издание «Новый путь».

Канада, совместно со странами ЕС готовят введение эмбарго на экспорт белорусских калийных удобрений. Вследствие этого могут быть заморожены все валютные операции компании-трейдера. Вопрос будет решаться в ближайшие недели.

«Мы твердо убеждены, что санкции, направленные на денежную массу Лукашенко, — это самый эффективный способ положить конец пыткам и насилию, которые происходят сегодня, и принести в Беларусь демократию», — приводит издание слова одного из канадских парламентариев.

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