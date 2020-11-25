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Помощница министра лесного хозяйства поддержала перемены

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  • 25.11.2020, 14:41
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Помощница министра лесного хозяйства поддержала перемены
Алеся Горкуша

Алеся Горкуша рассказала, что не голосовала на выборах за нынешнюю власть.

Поддерживает протестные настроения — неофициальная причина, по которой из Министерства лесного хозяйства была уволена помощница министра Виталия Дрожжи Алеся Горкуша. Девушка проработала в министерстве почти два года, имеет третий класс госслужащего, общий стаж госслужбы — 17 лет. За время работы в министерстве не получала выговоров. А проблемы у нее появились после выборов, в сентябре, пишет "Еврорадио".

— Я не хочу никого очернять и отбеливать. Конкретно за что-то в свой адрес претензий я не слышала, но было какое-то общее недовольство, — рассказывает Алеся. — Моему бывшему руководителю [министру Виталию Дрожже. — прим.] было доложено, что "помощница поддерживает протестные настроения". Как там за нами смотрят — известно им одним, но предполагаю, что через социальные сети.

Перед увольнением шеф высказывал разные моменты — по работе и не только. И одним из пунктов было: "Кстати, мне сказали, что мой помощник поддерживает протестные настроения. Это недопустимые вещи на этой позиции!" Я не могла взять в толк, о чем вообще шел разговор.

Министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа / lepelles.by

Алеся не ходила на митинги и не строила баррикады. Единственные "протестные настроения", которые она себе позволяла, выражались в… лайках и репостах в "Фейсбуке".

— В соцсетях ничего такого не выкладывала. Раньше я работала в посольстве Беларуси в Швейцарии. Мой бывший шеф по Берну Павел Мацукевич написал пост в "Фейсбуке" в середине августа. Пост был красивый, в меру сдержанный, и я поставила лайк. Вся моя протестная активность в соцсетях заключалась в лайках и репостах комментариев.

Временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии Павел Мацукевич в негативном ключе высказался против насилия на улицах и вскоре был уволен из МИДа.

Пост экс-посла Павла Мацукевича / “Фейсбук”

— Насколько я помню, все, что касается мирных митингов, в министерстве сильно порицалось, вплоть до увольнений. Это жестко отслеживалось. Напоследок мне было сказано: "Сходишь хоть на одну демонстрацию — пойдешь по этапу". Угроза это была или предупреждение — я не знаю. Но даже сейчас я не чувствую себя в безопасности, — продолжает Алеся.

Насилие на улицах Беларуси вызвало у девушки шок. Закрыть на это глаза и все забыть она не смогла.

— Жутко. Я вообще не думала, что при моей жизни застану то, что случилось. Это как дурной сон, как будто что-то нереальное. Это не XXI век, это не европейская страна. В моем понимании этого вообще не могло произойти. Должен быть диалог, только диалог. Ни капли крови, ни капли насилия. Человечество развивалось с той целью, чтобы любые шероховатости и конфликты решать только мирным путем, путем переговоров.

До того как стать помощницей министра, Алеся три года работала консулом в посольстве Беларуси в Швейцарии. Девушке предлагали остаться в Швейцарии, но она отказалась:

— Будучи в Швейцарии, там мне предлагали работу, но для себя этот вариант даже и не рассматривала: ощущала ответственность, чувство долга и Родины.

За кого голосовала она сама, Алеся не говорит.

— Кого я поддерживала из кандидатов в президенты — не скажу, но это была не действующая власть. Думаю, этого достаточно.

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