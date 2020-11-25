закрыть
25 ноября 2020, среда, 16:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Домашних морских ежей научились успокаивать шляпами

2
  • 25.11.2020, 15:27
  • 1,478
Домашних морских ежей научились успокаивать шляпами

В дикой природе животные находят себе естественные укрытия, которых нет в аквариумах.

Высокая мода скоро может оказаться и под водой. Всё дело в том, что для морских ежей создали целую коллекцию шляп — не стиля ради, а для спокойствия животных, пишет «Популярная механика».

Морские ежи, обитая в морях и океанах, не могут обходиться без укрытий. Животные либо создают себе «норы» в скалах, либо просто прячутся под водорослями, кусками раковин или же стараются закопаться в песок. Механизм этого явления учёными недостаточно изучен — специалисты до сих пор не знают, почему иглокожие так поступают.

Согласно самым распространённым мнениям, с помощью посторонних предметов морские ежи пытаются защититься от хищников, специально утяжеляют себя, чтобы не быть смытыми волнами или отливами, а также могут использовать импровизированные укрытия от ультрафиолетового излучения. Но в домашних аквариумах нет ничего, что может играть для морских ежей роль защиты, поэтому иглокожие начинают вести себя беспокойно, что приводит к ухудшению состояния их здоровья.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Итоги Марша 22 ноября
Итоги Марша 22 ноября Андрей Жвалевский
Пора менять старую резину
Пора менять старую резину Дмитрий Муратов
Последний шанс для чиновников
Последний шанс для чиновников Наталья Радина
«Жыве Беларусь!»
«Жыве Беларусь!» Ирина Халип