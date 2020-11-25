Владимир Гончарик: Радует, что люди не сдаются и настроены на дальнейшую борьбу
- 25.11.2020, 15:32
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Белорусы упорно требуют смены власти.
Единый кандидат от оппозиции на президентских выборах-2001 Владимир Гончарик прокомментировал udf.by воскресный Марш и новый всплеск протестной волны в Беларуси.
«Главное, что показали акции в воскресенье: протест не ослабевает, как бы кому-то не хотелось убедить людей в том, что дескать все идет к концу. Люди по-прежнему возмущены и требуют новых выборов без Лукашенко», – сказал Владимир Гончарик.
При этом он констатировал:
«Радует, что люди не сдаются и настроены на дальнейшую борьбу».
Владимир Гончарик видит и абсурдность действий власти.
«Они занимаются с моей точки зрения бессмысленной борьбой, срезая те же бел-красно-белые ленточки. Эта борьба не только бессмысленна, но и выматывающая для власти», – отметил Гончарик.