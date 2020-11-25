Вакцина бедного и богатого человека 3 25.11.2020, 16:05

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На какие препараты против COVID-19 могут рассчитывать страны постсоветского пространства.

По всему миру разрабатываются и тестируются десятки вакцин от COVID-19, а некоторые страны готовятся начать программы по вакцинированию уже в начале 2020 года. При этом для других стран эти препараты могут оказаться недоступными как из-за высокой стоимости самих уколов, так и из-за сложностей, связанных с хранением и транспортировкой. "Настоящее Время" поговорило о том, какие вакцины подойдут странам постсоветского региона, с членом наблюдательного совета украинской АО "Фармак" Петром Чернышовым.

— Вы писали на своем фейсбуке о вакцине бедного и богатого человека. Расскажите, что это такое?

— Все, наверное, уже слышали, что в мире сейчас проходят разные испытания 140 разных вакцин, которые создаются во многих странах. И понятно, что эти вакцины отличаются и по технологиям, и по стоимости. В [испытания] каких-то вакцин вкладывают [средства разные] государства и Евросоюз – в какие-то не вкладывают. Все происходит очень по-разному. В результате первая вакцина, которая была создана компанией Pfizer и BioNTech, – это немецкая технология, созданная с финансовой помощью гиганта – американской [компании] Pfizer, – эта вакцина получилась довольно дорогой. Ее цена, по крайней мере в Америке, будет примерно 40 долларов за два укола. И самое главное, что она капризна к логистике, потому что эту вакцину до последнего дня, когда надо вакцинироваться, нужно хранить при температуре минус 70 градусов, а такие логистические цепочки в бедных странах просто [невозможны]. Поэтому я и говорю, что эта первая вакцина – это точно вакцина богатого человека или богатой страны.

Вторая вакцина, которая была объявлена и тоже подана на сертификацию, на одобрение, – это вакцина американской компании Moderna. Она тоже будет дорогая, потому что эта компания сразу объявила, что она будет зарабатывать прибыль на продаже вакцины, она не собирается ее продавать дешево. И тоже требует хранения, правда, не такого уж холодного – всего лишь минус 20 градусов. Вот это я называю "вакциной богатого человека" или "вакциной богатой страны".

— Тогда на какие вакцины следует обратить внимание Украине и другим странам постсоветского пространства?

— О вакцине для Украины было объявлено буквально вчера. Это вакцина компании AstraZeneca. AstraZeneca – это британская компания. Эта вакцина может храниться в обычном холодильнике – то, что есть в любой стране. Эта вакцина тоже требует двух доз введения. И самое главное, что объявила компания, что она в период пандемии будет продавать вакцину по ее себестоимости. Все еще не точно, но пока считается, что это 4 [доллара за укол], то есть два укола будут стоить 8 долларов. И это уже та цена, которую Украина и другие страны, сопоставимые с Украиной по доходам, могут себе позволить.

— Американская компания Moderna, которая за 10 лет не создала ни одного препарата, и ее убытки были 1,5 млрд долларов. Как вообще могли инвесторы вкладывать деньги в эту компанию? Как она могла их интересовать?

— Точно так же, как и немецкая компания BioNTech: она тоже за 12 лет не создала ничего зарегистрированного. Когда мы говорим "ничего не создала" – это имеется в виду, что не создала того, что можно продавать, но создала огромное количество научных продуктов, она создала огромное количество интеллектуальной собственности. И когда мы говорим: "Как так получилось, что внезапно две первые вакцины были созданы так быстро" – мы забываем, что одна компания 12 лет, а вторая 10 лет работали, создавая интеллектуальную собственность. Они на самом деле создавали лекарство, которое, как они надеялись, поможет победить рак разного типа. И на базе этих технологий они смогли сейчас создать совершенно новую технологию для вакцинации, которой раньше в мире никогда не было.

Я не эпидемиолог, поэтому я больше с точки зрения экономики хочу про это рассказать. Поэтому мы все должны понимать, что в мире существует огромное количество инвесторов – и в Германии, и в Америке, – которые вкладывают [деньги в компании], надеясь, что потом акции этих компаний – а обе компании на бирже, конечно, котируются – будут стоить сумасшедшие деньги. И сейчас именно это и происходит. И надо поздравить этих инвесторов, которые две эти компании 10 и 12 лет [поддерживали], наконец-то они смогут заработать очень много денег. Молодцы.

— Как вы считаете, в Украине и в странах постсоветского пространства лучше изготавливать уже придуманные вакцины или придумывать свою вакцину? Что будет выгоднее?

— Мы знаем, что есть российская вакцина, с которой не очень понятно что происходит, потому что вроде ею уже кого-то вакцинируют, а она еще не прошла, как это называют на Западе, третий этап доказательных испытаний. Но я хочу сказать такую интересную вещь. Очень здорово, что российская вакцина есть, потому что Россия сама по себе большая страна, там много людей, которым нужна вакцина. Кроме того, многие страны изъявили желание эту вакцину у России купить. По-моему, это Бразилия, Турция, Венесуэла и еще какие-то страны. И я считаю, что Украина должна очень сильно радоваться, потому что раз все эти страны, включая Россию, уколются своей российской вакциной, это снизит конкуренцию [с другой доказанной испытаниями вакциной]. Украине просто быстрее [достанется хорошая вакцина], поэтому надо радоваться.

А второе – не надо забывать про то, что в России есть самый большой фармпроизводитель, по-моему, называется "Р-Фарм". Она заключила договор о передаче технологий с фирмой AstraZeneca и сейчас будет одним из крупнейших в мире изготовителей этой вакцины. То есть Россия делает несколько ставок: и на свою вакцину, и на эту [британскую]. Поэтому я считаю, что, если в Украине заключить договор о передаче технологий, допустим, с той же самой компанией AstraZeneca, это будет очень хорошо.

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