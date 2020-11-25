Рабочие ММЗ присоединились к акции солидарности «Ноль промилле»
- 25.11.2020, 16:55
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Наша сила — в единстве.
Как сообщает Telegram-канал «Белые халаты», работники ММЗ провели акцию солидарности с арестованными врачом Артемом Сорокиным и журналисткой tut.by Катериной Борисевич. Они встали лицом к стене, держа в руках листы бумаги с надписью «Ноль промилле».
Напомним, генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против врача, который рассказал журналистам о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко. Журналистка tut.by Катерина Борисевич также задержана.
Они опровергали версию об алкогольном опьянении погибшего.