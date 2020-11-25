Фанаты минского «Динамо» предупредили футболистов команды 4 25.11.2020, 17:26

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Обращение в связи с появлением письма провластных спорстменов.

Фанаты минского «Динамо» обратились к футболистам клуба в связи с появлением провластного письма спортсменов, сообщает «Трибуна».

«Верим в совесть динамовцев и предупреждаем: каждый, кто подпишет это г*вно, навсегда останется предателем своего народа и опороченным чудовищем в глазах всех фанатов «Динамо Мниск»! Это официальная позиция всех фанатов и хулиганов «Динамо Минск». Репост!»

Напомним, во вторник в Сети появилось открытое обращение, в котором неназванные спортсмены поддерживали действующий политический режим.

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