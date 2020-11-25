Протест медиков набирает обороты 25.11.2020, 17:43

Работники РНПЦ «Кардиология» провели акцию солидарности с коллегами.

Как сообщает Telegram-канал «Радыё Свабода», медики Республиканского научно-практического центра провели акцию солидарности с арестованными врачом Артемом Сорокиным и журналисткой tut.by Катериной Борисевич. Они встали лицом к стене, держа в руках листы бумаги с надписью «Ноль промилле».

Напомним, генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против врача, который рассказал журналистам о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко. Журналистка tut.by Катерина Борисевич также задержана.

Они опровергали версию об алкогольном опьянении погибшего.

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